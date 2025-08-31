El próximo feriado por el 12 de octubre, cae en domingo: ¿se traslada para generar un fin de semana largo?

Según el decreto 614/2025 publicado en el Boletín Oficial, la conmemoración podría moverse con el objetivo de generar un fin de semana largo que estimule el turismo y el consumo en distintos sectores de la economía.

La medida busca garantizar un fin de semana largo, con el objetivo de estimular la actividad turística y dinamizar sectores estratégicos. Foto: Pexels.

El calendario de feriados nacionales de 2025 sumará un cambio significativo: el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, podría no celebrarse en su fecha original debido a que este año cae domingo.

A través del decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno podría trasladar la conmemoración, aunque aún resta definir si se hará al viernes 10 de octubre o al lunes 13 de octubre.

El Gobierno nacional confirmó que el feriado del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado. Foto: Pexels.

La medida buscaría garantizar un fin de semana largo, con el objetivo de estimular la actividad turística y dinamizar sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

Según explicaron fuentes oficiales, la intención es promover el movimiento interno de viajeros y ofrecer a los ciudadanos una oportunidad de descanso extendido en el último tramo del año.

El Gobierno podría trasladar el feriado del 12 de octubre: los detalles

El decreto argumenta que, aunque la Ley N° 27.399 no había previsto qué ocurría cuando los feriados trasladables coincidían con días sábado o domingo, no corresponde considerarlos como inamovibles. En ese sentido, la normativa introduce un criterio claro: cuando esto suceda, podrán moverse “al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”.

Además, el texto otorga a la Jefatura de Gabinete la facultad de dictar normas complementarias para implementar la decisión, lo que deja abierta la posibilidad de que en los próximos días se oficialice la fecha definitiva del traslado.

De confirmarse la medida, octubre contará con un nuevo fin de semana largo.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es una de las efemérides más significativas del calendario nacional. Sustituyó en 2010 al tradicional “Día de la Raza” con el fin de promover una mirada crítica sobre el proceso histórico iniciado en 1492, revalorizando la diversidad cultural de los pueblos originarios y la construcción plural de la identidad argentina.

Por el momento, este es el único feriado trasladable de 2025 que coincide con un domingo. En noviembre se sumarán otros días de descanso: el viernes 21 y el lunes 24, ambos feriados turísticos, mientras que diciembre tendrá dos inamovibles, el 8 por la Inmaculada Concepción y el 25 por Navidad.

De confirmarse la medida, octubre contará con un nuevo fin de semana largo, lo que se espera tenga un impacto positivo en la economía nacional y en las actividades relacionadas al turismo interno.