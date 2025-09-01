Abrió un nuevo restaurante de La Parolaccia con otro nombre y versión low cost: dónde queda y los precios

El reconocido restaurante italiano llega ahora con una versión más chica y moderna. Se trata de un espacio en el cual la pasta casera hecha a mano es la gran protagonista y con valores muy accesibles para todos los bolsillos.
La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia.
La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

La Parolaccia es un reconocido restaurante porteño para comer pastas de calidad. Y ahora llegó una versión más chica, moderna y accesible, pero con platos igual de deliciosos. Se trata de La Piccola, un nuevo espacio en Palermo que mantiene la esencia italiana de su “hermana mayor”, aunque con un estilo descontracturado y pensado para todos los públicos.

Como contó el perfil foodie @turistafoodie, el lugar es friendly y con onda. En La Piccola, la pasta casera hecha a mano es la estrella, y aunque la carta es acotada, sorprende por la cantidad de opciones vegan, veggie y gluten free, para que nadie se quede afuera.

La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

Los precios de La Piccola, una opción más accesible

En ese sentido, Cynthia Martínez Wagner, la creadora del perfil de Instagram @turistafoodie, degustó varios de los platos más destacados y compartió los precios:

Antipasti

  • Arancini $10.000
  • Brie con miel y frutos secos $13.000
  • Faina funghi e gorgonzola $13.000

Pastas

  • Rigatoni spicy vodka $18.000
  • Malfatti di spinaci alla romana $18.000
  • Trofie con pesto y stracciatella $18.000
  • Cappelacci de cabutia con mascarpone y panceta crocante $20.000
La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

Dolci

  • Flan de claras con confitura de naranja $8.000
  • Meringatta con helado de crema y frutillas $8.500
  • Profiterol con helado de crema y crema jersey $8.500
  • Café expresso $3.300 / Capuccino $3.300

Tragos

  • Aperol Spritz $8.000
  • Copa DV Cabernet-Malbec $5.000

¿Dónde queda La Piccola?

El restaurante abrió en El Salvador 5801, en pleno Palermo, una de las zonas gastronómicas más concurridas de la ciudad. Funciona todos los días de 12 a 00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de feriados extiende su horario hasta la 1 de la madrugada.

La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

Un lugar con detalles especiales

Además de la comida, el ambiente suma puntos: si cumplís años, el equipo te canta el feliz cumpleaños a los cuatro vientos, sumando un toque divertido y festivo a la visita. Con precios accesibles y una propuesta rica y relajada, La Piccola se perfila como el plan ideal para disfrutar de la cocina italiana sin gastar de más.