Abrió un nuevo restaurante de La Parolaccia con otro nombre y versión low cost: dónde queda y los precios

El reconocido restaurante italiano llega ahora con una versión más chica y moderna. Se trata de un espacio en el cual la pasta casera hecha a mano es la gran protagonista y con valores muy accesibles para todos los bolsillos.

La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

La Parolaccia es un reconocido restaurante porteño para comer pastas de calidad. Y ahora llegó una versión más chica, moderna y accesible, pero con platos igual de deliciosos. Se trata de La Piccola, un nuevo espacio en Palermo que mantiene la esencia italiana de su “hermana mayor”, aunque con un estilo descontracturado y pensado para todos los públicos.

Como contó el perfil foodie @turistafoodie, el lugar es friendly y con onda. En La Piccola, la pasta casera hecha a mano es la estrella, y aunque la carta es acotada, sorprende por la cantidad de opciones vegan, veggie y gluten free, para que nadie se quede afuera.

La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

Los precios de La Piccola, una opción más accesible

En ese sentido, Cynthia Martínez Wagner, la creadora del perfil de Instagram @turistafoodie, degustó varios de los platos más destacados y compartió los precios:

Antipasti

Arancini $10.000

Brie con miel y frutos secos $13.000

Faina funghi e gorgonzola $13.000

Pastas

Rigatoni spicy vodka $18.000

Malfatti di spinaci alla romana $18.000

Trofie con pesto y stracciatella $18.000

Cappelacci de cabutia con mascarpone y panceta crocante $20.000

La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

Dolci

Flan de claras con confitura de naranja $8.000

Meringatta con helado de crema y frutillas $8.500

Profiterol con helado de crema y crema jersey $8.500

Café expresso $3.300 / Capuccino $3.300

Tragos

Aperol Spritz $8.000

Copa DV Cabernet-Malbec $5.000

¿Dónde queda La Piccola?

El restaurante abrió en El Salvador 5801, en pleno Palermo, una de las zonas gastronómicas más concurridas de la ciudad. Funciona todos los días de 12 a 00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de feriados extiende su horario hasta la 1 de la madrugada.

La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

Un lugar con detalles especiales

Además de la comida, el ambiente suma puntos: si cumplís años, el equipo te canta el feliz cumpleaños a los cuatro vientos, sumando un toque divertido y festivo a la visita. Con precios accesibles y una propuesta rica y relajada, La Piccola se perfila como el plan ideal para disfrutar de la cocina italiana sin gastar de más.