Confirman la programación de la Fiesta del Salame Quintero 2025: a qué hora comienza el gran evento y qué artistas estarán

Fiesta en Mercedes Foto: mercedes.gob

La 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, un predio que está ubicado a orillas del Río Lujan y que tiene un fácil acceso desde el centro de la ciudad.

Cada año, este pueblo de 72 mil habitantes se prepara para recibir a miles de visitantes ansiosos por degustar los reconocidos chacinados de Mercedes —entre ellos el emblemático salame quintero— y disfrutar de la tradicional elección del “salame campeón”, un concurso que premia a los productores locales más destacados.

El evento también contará con sector de fuegos para asado y choripán, un patio gastronómico con comidas rápidas, un patio cervecero, y un espacio donde artesanos locales expondrán sus productos. También habrá números musicales, que se anunciarán próximamente.

Fiesta del Salame Quintero 2025. Foto: NA.

La programación de la Fiesta del Salame Quintero 2025

Viernes 12 de septiembre : El evento comienza a las 18:00 y la entrada es libre y gratuita.

Sábado 13 y domingo 14 de septiembre: El predio abre sus puertas a las 10:00 hasta las 22:00.

Las entradas para el evento pueden adquirirse de forma online en el sitio web oficial https://mercedes.boleteriadigital.com.ar/. También habrá venta de entradas en la boletería del predio durante los días de la fiesta.

El costo de las entradas es de $5.000 por día y se puede comprar un combo para el sábado y domingo a $8.000. La tarifa para jubilados es $3.000, mientras que menores de 12 años y personas con capacidades diferentes ingresan gratis. El estacionamiento tiene un costo de $2.000.

Fiesta del Salame Quintero 2025. Foto: NA.

Los recitales de la 50° Fiesta del Salame Quintero

La Fiesta del Salame Quintero promete buenos shows musicales cada jornada con artistas populares que han dejado una huella en la cultura argentina. Desde el viernes hasta el domingo, la música y el baile serán protagonistas, con shows que van desde la energía de los grupos hasta la tradición del folclore.

Viernes: Grupo Sombras (cierre)

Sábado: La Chilinga

Domingo: Teresa Parodi y La Nueva Luna

Además, el sábado habrá patio folklórico con Escuela de Tango y Folklore Alma Fuerte, Ballet Aramí, Claudia Lomeña, Raíces Mercedinas, Herederos de mi Tierra, Taller de Bombo por Axel Bartolomeo y Escuela de Danza Ayekán.

El domingo será el turno de Nuestra Señora de las Mercedes, Grupo Folklórico Almas de mi Pueblo, Emma Grassi, La Última Junta, Compañía Pasión Gaucha, Ballet Santa Cecilia, El Bagual y Amanecer de Pueblo.