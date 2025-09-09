Beneficios en CABA: días y lugares de la atención odontológica y oftalmológica gratuita

El Gobierno porteño confirmó la continuidad del programa “Más Servicios en tu Barrio”. Cuál es el cronograma.

El programa Más servicios en tu barrio proporciona atención gratuita en odontología. Foto: Freepik.

EPara asegurar la buena salud de los porteños, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la continuidad del programa “Más Servicios en tu Barrio” una iniciativa que ofrece atención odontológica y oftalmológica gratuita y sin necesidad de turno previo.

La medida se extenderá hasta el próximo sábado 13 de septiembre debido a la gran cantidad de vecinos interesados en atenderse bajo esta modalidad.

Odontología. Foto: Pexels.

Este operativo, que no exige residencia en la Ciudad para acceder a los servicios, cuenta con cupos limitados diarios: se entregan 50 turnos para odontología y 30 para oftalmología. Debido a que son muy acotados, suelen generarse largas filas desde la primera hora de la mañana.

El horario de atención odontológica y oftalmológica de todas las consultas es de 9 a 14 horas, y el cronograma de esta semana es el siguiente:

Martes 9 de septiembre: Complejo Villa Soldati (Corrales 3491, Villa Soldati) — oftalmología.

Miércoles 10 de septiembre: Complejo Villa Soldati — odontología.

Jueves 11 de septiembre: Shopping Liniers (José León Suárez y Coronel Ramón Lorenzo Falcón, Liniers) — oftalmología.

Viernes 12 de septiembre: Shopping Liniers — odontología.

Sábado 13 de septiembre: Plaza Don Bosco (Av. Lope de Vega y Miranda, Monte Castro) — ambos servicios.

Por otro lado, además de las prestaciones médicas, el programa “Más Servicios en tu Barrio” ofrece una amplia variedad de beneficios para los vecinos.

Algunos de los trámites disponibles es la tramitación de DNI y pasaporte (con cupo limitado), asistencia en gestiones de ANSES, AGIP, Mi BA y Tarjeta SUBE, defensa del consumidor, asesoramiento sobre subsidios de luz, agua y gas, vacunación contra la gripe y el Covid-19 y hasta castración y vacunación de mascotas.

Oftalmología, lentes. Foto: Freepik.

Entrega de anteojos gratuitos en CABA

Además de la atención médica a los vecinos, el Gobierno porteño también informó que quienes gestionaron anteojos entre el 1° y el 6 de septiembre, podrán retirarlos el miércoles 17 de septiembre, entre las 9 y las 14 horas, en el Parque de los Patricios (Av. Caseros y Monteagudo, Parque Patricios).

Es importante destacar que solo podrán acceder a los anteojos sin cargo aquellas personas que hayan recibido atención oftalmológica dentro del marco del operativo.