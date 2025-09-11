Lo mejor de Francia en CABA: cuándo llega el evento gastronómico que te hace sentir como en París sin salir de la ciudad

Esta nueva edición, con entrada libre y gratuita, tendrá la participación de más de 30 stands que acercarán al público lo mejor de la cocina francesa.

Feria Francesa de Lucullus. Foto: Instagram / luculluscocinafrancesa

La reconocida Feria Francesa de Lucullus vuelve el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 10 a 18 hs, a Plaza Francia. El evento ofrece una oportunidad única para disfrutar de la auténtica gastronomía y cultura sin salir de Buenos Aires.

Feria Francesa de Lucullus. Video: Instagram/luculluscocinafrancesa

Croissants, quesos y macarons: los imperdibles de la Feria Francesa

Los asistentes podrán deleitarse con una amplia variedad de delicias típicas que van desde los tradicionales croissants y baguettes hasta quesos artesanales y charcutería de diversas regiones de Francia.

Feria Francesa de Lucullus. Foto: Instagram / luculluscocinafrancesa

El recorrido culinario incluirá una tentadora selección de postres, entre los que se destacan los éclairs rellenos, los macarons, los crêpes, el pain au chocolat y los petits gâteaux. Además, los visitantes podrán adquirir productos gourmet de alta calidad y llevarse a casa un pedazo de la tradición francesa.

Feria Francesa de Lucullus. Foto: Instagram / luculluscocinafrancesa

El fin de semana del 20, Plaza Francia se vestirá de azul, blanco y rojo para ofrecer una propuesta inolvidable. Ya sea para descubrir nuevas delicias, disfrutar de la cultura gala o simplemente pasear entre aromas irresistibles, la Feria Francesa promete transportar a sus visitantes al corazón de Francia sin salir de la ciudad.