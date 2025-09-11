Lo mejor de Francia en CABA: cuándo llega el evento gastronómico que te hace sentir como en París sin salir de la ciudad
La reconocida Feria Francesa de Lucullus vuelve el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 10 a 18 hs, a Plaza Francia. El evento ofrece una oportunidad única para disfrutar de la auténtica gastronomía y cultura sin salir de Buenos Aires.
Esta nueva edición contará con entrada libre y gratuita y tendrá la participación de más de 30 stands que acercarán al público lo mejor de la cocina francesa.
Croissants, quesos y macarons: los imperdibles de la Feria Francesa
Los asistentes podrán deleitarse con una amplia variedad de delicias típicas que van desde los tradicionales croissants y baguettes hasta quesos artesanales y charcutería de diversas regiones de Francia.
El recorrido culinario incluirá una tentadora selección de postres, entre los que se destacan los éclairs rellenos, los macarons, los crêpes, el pain au chocolat y los petits gâteaux. Además, los visitantes podrán adquirir productos gourmet de alta calidad y llevarse a casa un pedazo de la tradición francesa.
El fin de semana del 20, Plaza Francia se vestirá de azul, blanco y rojo para ofrecer una propuesta inolvidable. Ya sea para descubrir nuevas delicias, disfrutar de la cultura gala o simplemente pasear entre aromas irresistibles, la Feria Francesa promete transportar a sus visitantes al corazón de Francia sin salir de la ciudad.