Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Clima en San Juan

El clima en San Juan para hoy presentará condiciones variables. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.2°C. La probabilidad de precipitaciones es escasa, lo que promete un inicio fresco del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, la situación meteorológica implicará un leve incremento de nubosidad, alcanzando una temperatura máxima prospectada de 20.4°C. No se prevén lluvias, y el viento se mantendrá con una velocidad moderada de 11 km/h, lo suficiente para refrescar el ambiente sin causar incomodidad.

Ya entrada la noche, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas, claras para una buena visibilidad celestial si planea alguna observación astronómica. La humedad rondará el 61%, manteniendo el ambiente agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de septiembre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:29, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:37. Estos tiempos ofrecen una buena cantidad de horas de luz diurna, suficiente para cualquier actividad al aire libre que desee planificar. La fase lunar actual es de cuarto creciente, proporcionando una visibilidad nocturna decente.