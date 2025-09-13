Una extraña anomalía traerá lluvias intensas y un frente frío a la Argentina: las provincias afectadas

Este clima primaveral cambiará en los próximos días y se esperan intensas lluvias y tormentas.

Se esperan fuertes tormentas en varias provincias argentinas. Foto: NA (Daniel Vides)

Septiembre comenzó con un clima primaveral típico de esta época del año, pero los meteorólogos advierten acerca de un fenómeno que se desarrollará en el país y originará consecuencias climáticas, con precipitaciones y baja de temperatura.

Esta anomalía traerá lluvias intensas y tormentas a una parte de la República Argentina. Según se recoge en las proyecciones del Centro Europeo (ECMWF) como del modelo estadounidense (GFS), el clima en el país se tornará lluvioso, tal como lo detalla la información de Meteored.

El clima tendrá un cambio radical en los próximos días.

¿Qué anomalía va a cambiar el clima en la Argentina?

Se espera que durante la semana siguiente una anomalía que combine factores extremos tendrá lugar entre el 21 y el 25 de septiembre. El viento norte traerá humedad a las capas más bajas de la atmósfera, lo que será un ambiente propicio para la inestabilidad.

Al mismo tiempo, estará avanzando un frente frío desde el sur del país, el cual se desplazará hacia el norte y el centro. Esto mismo generará chaparrones y tormentas que afectarán sobre todo el litoral y el centro del país.

Alerta por ciclogénesis. Foto: NA.

Como consecuencia, esta combinación da como resultado un proceso de ciclogénesis, que acabará con futuras precipitaciones.

¿Cuáles son las zonas afectadas del país?

Podrían registrarse intensas lluvias, ráfagas de vientos e incluso caída de granizo en las siguientes provincias según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):