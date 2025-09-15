Campeonato Mundial de la Pizza en Buenos Aires: cómo conseguir entradas para degustar productos italianos gratis

El Campionato Scuola Pizzaioli nació en 2021 y se consolidó como el certamen pizzaiolo más importante de Sudamérica. Actividades abiertas al público, competencias internacionales y la posibilidad de representar a la región en Italia, todo en un solo lugar.

La gran competencia de pizza italiana en Sudamérica. Foto: Campionato Scuola Pizzaioli

Pizzaioli -profesionales que elaboran pizzas, un oficio considerado arte culinario en Nápoles- de varias provincias argentinas y de otros nueve países, un jurado de excelencia internacional y un programa de actividades abiertas al público, se reunirán en Buenos Aires para celebrar la 5ª edición del Campionato Scuola Pizzaioli.

El 27 y 28 de septiembre se llevará a cabo la gran competencia de pizza italiana en Sudamérica. El evento se realizará en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural de Ciudad de Buenos Aires y promete un fin de semana a puro sabor, competencia y cultura italiana.

El Campeón Sudamericano 2025 ganará un viaje a Italia. Foto: Campionato Scuola Pizzaioli

La edición 2025 tendrá una fuerte impronta federal, con participantes de Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe que se encontrarán con pizzaioli de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela, lo que convierte a este Campionato en un auténtico encuentro internacional.

Los competidores se medirán en 12 categorías que pondrán a prueba su técnica, creatividad y pasión. Las más destacadas son Pizza Margherita STG, Margherita Contemporánea y Romana in Teglia. Estas definirán al Campeón Sudamericano 2025, quien ganará un viaje a Italia con la posibilidad de vivir una experiencia de formación única en el corazón de la tradición pizzaiola.

La gran competencia de pizza italiana en Sudamérica. Foto: Campionato Scuola Pizzaioli

También habrá espacio para propuestas innovadoras como Pizza In Pala y Pizza Social, junto a clásicas como Gourmet, Fritta, Senza Glutine –donde se evalúa la excelencia inclusiva gluten free- y Pizza In Due. El espectáculo se completa con las competencias de habilidades especiales: Piú Veloce, Piú Lunga, Freestyle, un show que combina acrobacia, ritmo y técnica. Las jornadas culminarán con la ternura y el talento de los más pequeños en la categoría Mini Pizzaioli.

El jurado estará integrado por más de treinta maestros pizzaioli de prestigio internacional. Entre ellos se destacan Vincenzo Capuano, Carmine Candito, Marco Carlesso y Livio Orefice, junto a referentes argentinos como Néstor Gattorna (Siamo nel Forno) y Carola y Victoria Santoro (Ti Amo). También participarán campeones de las ediciones anteriores: Franco Monachesi, de la segunda; Santiago Cenitagoya, de la tercera; y Bruno Liska, de la cuarta; lo que garantiza diversidad y excelencia en la evaluación.

Cómo ir al Campeonato Mundial de la Pizza

El Campionato no será solo competencia. Se podrá disfrutar de un área de degustación con productos italianos, talleres, showcookings y masterclass abiertos al público, a cargo de reconocidos maestros pizzaioli. Además, habrá un espacio gastronómico con pizzas y bebidas durante toda la jornada.

Pizzaioli de todo el mundo competirán en un evento único en Buenos Aires. Foto: Campionato Scuola Pizzaioli

El público podrá ingresar sin cargo tanto con la entrada general a la FIT como de manera directa al pabellón del Campionato por la calle Sarmiento, de 14:00 a 20:00 horas.

Para más información: https://campionatoscuolapizzaioli.com/