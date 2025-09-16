No hay que guardar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el agua regresa en los próximos días, en la previa a la llegada de la primavera.

Lluvias y tormentas en Argentina. Foto: NA.

En el marco de la última semana del invierno, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana atraviesa un clima primaveral, con máximas por encima de los 20 grados. Sin embargo, la lluvia todavía dice presente y el pronóstico advirtió cuando regresa al territorio porteño.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán nuevas lluvias durante el fin de semana, algo que puede complicar los planes para celebrar el Día de la Primavera.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

Si bien previamente habrá buenas condiciones, con calor, pero con poca presencia del sol, el fin de semana llegarían las desmejoras en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Cuándo vuelve la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico apunta que el próximo sábado 20 de septiembre se darán lluvias. Tras una primera parte del día con cielo mayormente nublado, al igual que el jueves y viernes, desde la tarde se darán tormentas aisladas en CABA. Las probabilidades son del 40%, por lo que no se espera que tengan mucha fuerza.

El clima extendido en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

En cuanto a temperatura, se espera una mínima de 15°, mientras que la máxima tocará los 19°. Se darán vientos leves, provenientes del este, de hasta 22 kilómetros por hora.

La buena noticia es que se completará la semana sin agua en la Ciudad de Buenos Aires, aunque habrá inestabilidad en la nubosidad de los próximos días. Esto decantará en las precipitaciones que se anunciaron para el próximo fin de semana.

Antes de la llegada de la primavera: cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires

