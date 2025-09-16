Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima diario

Estado del tiempo en la mañana

Esta mañana en Santa Cruz, el clima se presenta con nubes dispersas y temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. Se espera que las condiciones sean agradables a medida que avance el día. Los vientos soplarán a velocidades que pueden alcanzar los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el tiempo en Santa Cruz estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 7.3°C. Habrá cierto aumento en la humedad alcanzando hasta el 95%, por lo que se recomienda llevar abrigo en caso de salir.

Recomendación: Aunque no se esperan precipitaciones para hoy, el aumento de la humedad podría generar una sensación térmica más fresca. Se aconseja estar preparado para un cambio de temperatura en la noche.