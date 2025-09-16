Una cadena de supermercados lanzó descuentos de hasta 60% en ropa de invierno: dónde comprar camperas y buzos desde $5.000

Los carteles amarillos anuncian las rebajas en el sector de indumentaria. Qué se puede encontrar.

Ofertas imperdibles en ropa de abrigo. Foto: Pixabay

Teniendo en cuenta que se viene la primavera y las temperaturas comienzan a subir, la temporada de liquidaciones se convierte en el momento ideal para renovar el placard con prendas de abrigo a valores mucho más accesibles, aprovechando los fuertes descuentos antes de que lleguen las nuevas colecciones.

Dentro de los atractivos descuentos, Coto ofrece abrigos desde los $5.000, tanto en sucursales como por medio de su tienda online. La reconocida cadena de supermercados arrancó septiembre con una estrategia agresiva de promociones: además de los clásicos reintegros con bancos y billeteras virtuales, lanzó liquidaciones de indumentaria de invierno con rebajas de hasta el 60%.

Promociones imperdibles en Coto. Foto: Unsplash

Una de las mejores estrategias para los ahorristas es combinar las promociones que van a estar vigentes durante el mes de septiembre:

Hasta 25% de descuento con determinadas tarjetas bancarias .

Reintegros de 30% con billeteras virtuales, con topes de entre $10.000 y $15.000 semanales .

Promociones en indumentaria, productos tecnológicos y equipamiento para el hogar.

Ropa a precios imperdibles en Coto

Las diferentes sucursales de Coto comenzaron con la liquidación de la ropa de invierno. Entre ellos, remeras, buzos, camperas y demás abrigos de temporada:

Remeras desde $5.200

Camperas a partir de $19.999

Buzos desde $10.399

Parkas con rebajas que superan los $20.000

Los precios más tentadores de la liquidación incluyen una remera de hombre cuello en V por $5.200, una remera cuello redondo a $7.999 y un sweater del mismo estilo por $19.999, todos con descuentos del 60%. En el rubro de abrigo, destacan la campera clásica azul de hombre a $23.999 y la campera larga de dama con botones por $19.999, también con rebajas del 60%. Para quienes buscan opciones más livianas, se consiguen buzos de dama cuello redondo a $13.999 y una campera corta de dama por $22.399. Mientras, los más chicos pueden acceder a buzos cuello redondo por $8.799.