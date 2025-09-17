Manifestaciones en Congreso: los cortes de tránsito de este miércoles 17 de septiembre por la marcha federal universitaria

La zona aledaña del Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, presenta dificultades para transitar debido a las movilizaciones que tendrán lugar a lo largo de toda la jornada.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

Este miércoles es una nueva jornada de protestas y cortes en la Ciudad de Buenos Aires, en donde diferentes actores de la sociedad se manifiestan en diferentes puntos de CABA para protestar contra diferentes medidas del Gobierno nacional.

Distintos movimientos sociales, gremios, sindicatos de la CGT y la CTA, estudiantes, docentes, jubilados, médicos y residentes del Hospital Garrahan empiezan a concentrarse en las inmediaciones del Congreso de la Nación para luego ser testigos en primer plano del acto central que tendrá lugar a partir de las 18 horas.

La de este miércoles coincide con la tercera marcha federal universitaria en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei y a la ley de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

“No a los vetos, sí a la Universidad y la Salud Pública”: la consigna que genera varios cortes en CABA

Se espera que miles de personas se concentren este en diferentes puntos de CABA para luego movilizarse al Congreso.

A partir de las 13hs se llevará a cabo una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar las leyes vetadas por el presidente.

Marcha de Jubilados al Congreso. FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

Por tanto, hay concentraciones y cortes de calles alrededor del Congreso, con el consecuente desvío de tránsito.

La zona más afectada es el perímetro formado por la avenida Callao, entre Chile y Viamonte; la avenida Entre Ríos; la Avenida Rivadavia, entre Entre Ríos y Callao, la Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y las calles que circundan al Congreso.

Principales puntos de concentración previstos para la jornada

12:00 hs

Trabajadores del Hospital Garrahan: concentración en la puerta del hospital.

Frente de Izquierda: concentración en Montevideo y Rivadavia.

13:00 hs

Estudiantes de la Facultad de Derecho: en las escalinatas de la Facultad.

13:30 hs

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales: Santiago del Estero 1029.

14:00 hs

CGT, CTA y ATE: concentración en San José y Av. de Mayo.

14:30 hs

Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA): en Plaza Houssay.

Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras: en Av. de Mayo y San José.

Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN): también en Av. de Mayo y San José.

Movimiento Derecho al Futuro: frente a la sede de Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen 1584).

15:00 hs