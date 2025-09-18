Cambios en el clima el domingo 21 de septiembre: qué pasará con la Maratón de Buenos Aires

En vísperas del gran evento, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó el pronóstico del tiempo para el domingo 21 de septiembre.

Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Cada vez falta menos para la Maratón Internacional de Buenos Aires, uno de los encuentros más esperados del calendario runner que convoca a atletas de todo el país y del mundo. En la previa, además de bajar las cargas de entrenamiento, muchos empiezan a mirar un dato clave: cómo estará el clima.

Con la ansiedad a flor de piel, el Servicio Meteorológico Nacional ya adelantó cómo estará el tiempo el domingo 21 de septiembre, información clave para elegir la ropa adecuada y mentalizarse sobre la posible presencia de lluvias.

Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Maratón de Buenos Aires: cómo estará el clima el domingo 21 de septiembre

De acuerdo con el SMN, el domingo se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 18°C. Además, por la mañana hay un 40% de probabilidades de lluvias, por lo que los corredores deberán estar preparados para enfrentar distintas condiciones climáticas.

Sin embargo, más allá de las posibles lluvias, las temperaturas se perfilan agradables, por lo que no todo será negativo. De todos modos, será importante seguir de cerca la evolución del pronóstico en los próximos días.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Es importante destacar que el clima es un factor clave para los corredores: no es lo mismo afrontar la carrera bajo la lluvia que con sol pleno, ni tampoco enfrentarse a temperaturas extremas que correr con un tiempo agradable.

Maratón de Buenos Aires 2025: fecha, horario y lugar de largada

Además del lanzamiento de la remera, ya se confirmó el horario de largada para el domingo 21 de septiembre. El evento comenzará a las 7 de la mañana y, al igual que el año pasado, la largada se realizará en formato de olas, partiendo desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Remera de la Maratón de Buenos Aires Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Este tipo de largada permite un inicio más ordenado y cómodo para los corredores, evitando aglomeraciones, roces innecesarios y ayudando a mantener el ritmo desde los primeros metros. Las inscripciones todavía siguen abiertas para disfrutar de un evento único en el mundo del running.

Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

De esta forma, comienza oficialmente la cuenta regresiva para la Maratón Internacional de Buenos Aires, un evento que no solo desafía a los corredores a completar los 42 kilómetros, sino que también convierte a la ciudad en una verdadera fiesta del deporte, la pasión y la energía runner.