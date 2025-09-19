Asado todo el día: la parrilla que abre las 24 horas con carne tierna como manteca y precios accesibles

Se puede ir de día, de noche o incluso de madrugada: esta parrilla porteña nunca cierra y es un verdadero ícono gastronómico. Con más de 30 años de historia, ofrece carne tierna, porciones abundantes y precios que no rompen el bolsillo.

La parrilla abierta las 24 horas con carne tierna como manteca y precios accesibles. Foto: Instagram @parrillalodecharly

En Argentina, el asado es mucho más que un plato típico: es un ritual que combina fuego, carne y encuentro. Ya sea en un quincho, en la terraza de un edificio, o en la clásica parrilla de barrio, esta comida representa reunión, charla y sobremesa compartida.

Dentro de ese universo, hay un bodegón porteño que se ganó un lugar especial. Se trata de Lo de Charly, una parrilla icónica de la ciudad de Buenos Aires que lleva más de 30 años sirviendo buena carne a precios accesibles. Pero lo que realmente la distingue es que está abierta las 24 horas, lo que permite disfrutar de un asado a cualquier hora del día… o de la madrugada.

Lo de Charly, parrilla abierta las 24hs. Foto: Instagram @parrillalodecharly

Un clásico en Palermo

Ubicada en Álvarez Thomas al 2100, Lo de Charly es uno de esos lugares que se convirtieron en referencia dentro de la gastronomía porteña. Como bien muestra el creador de contenido @adrian.barabino en Instagram: “¿Sabías que en Buenos Aires hay una parrilla donde podés comer a las 4 de la mañana? Sí, existe, y es Lo de Charly”, cuenta en uno de sus videos virales.

Lo de Charly

El menú es abundante y pensado para compartir. Una parrillada para dos personas incluye chorizo, morcilla, pollo, chinchulines, entraña, asado y cerdo, con la opción de acompañar con ensalada o papas fritas. Todo por alrededor de $39.000.

Si se suma una bebida (un agua con gas de litro y medio por $5.600) y un postre (flan mixto por $5.700), la cuenta final ronda los $50.000 para dos. Un detalle importante: no cobran cubierto y se puede elegir entre mesas en el interior o al aire libre.

Además, justo frente al local, cuentan con un espacio exclusivo para delivery y take away, lo que facilita pedir parrillada sin sentarse en el salón.

Lo de Charly, parrilla abierta las 24hs. Foto: Instagram @parrillalodecharly

Precios actualizados

Según la carta publicada por la parrilla, estos son algunos de los valores vigentes:

Parrillada para 2: Incluye chorizo bombón, morcilla bombón, chinchulines, 2 tiras de asado, pechito o costillita de cerdo, ¼ de pollo (pata/muslo o pechuga) + fritas o ensalada de tres gustos. $41.700 .

Parrillada para 3: Con provoleta, 2 chorizos bombón, 1 morcilla bombón, chinchulines y riñón, 3 tiras de asado, 2 cortes de cerdo, ¼ de pollo + fritas y ensalada. $64.100 .

Promo asado (individual): 2 tiras de asado + guarnición a elección. $21.400 .

Promo vacío (para 2): Incluye chorizo, morcilla, provoleta, fritas y ensalada. $42.500.

Menú Lo de Charly. Foto: pedidos.masdelivery.com/lo-de-charly

Con más de tres décadas de historia, Lo de Charly es mucho más que una parrilla: se convirtió en un punto de encuentro para amigos, familias y noctámbulos que buscan comer buena carne a cualquier hora. Un verdadero clásico porteño donde el asado nunca se apaga.