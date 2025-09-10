El bodegón de Villa del Parque con un sinfín de platos abundantes por menos de $20.000

El bodegón se destaca por ofrecer un menú infinito y con sabores que mantienen lo tradicional.

Bodegon Sahores. Foto: Instagram/bodegonsahoress

Los bodegones se distinguen de los restaurantes tradicionales por ofrecer platos con porciones abundantes y precios más económicos. En esta oportunidad, uno de los más accesibles de la Ciudad de Buenos Aires está ubicado en Villa del Parque.

Se trata del Bodegon Sahores, un histórico club de barrio que nació en 1931. Allí ofrecen platos por menos de $20.000 y está ubicado en el corazón del barrio.

Bodegon Sahores. Video: Instagram/bodegonsahoress

Menú que ofrece el bodegón

En este bodegón se pueden disfrutar de una gran variedad de platos. Cabe destacar que los precios detallados a continuación son de septiembre 2025:

Ojo de bife: $ 13.000

Ojo de bife “Sahores” (Morrón, huevo frito y panceta): $ 14.000

Entraña al roquefort: $ 22.000

Matambre a la fugazzeta: $ 14.000

Bife de costilla: $ 10.500

Costilla de cerdo a la riojana: $ 12.500

Milanesa de ternera XXL para 3/4 personas: $ 40.000

Milanesa “Sahores” (cheddar, panceta y 2 huevos fritos): $ 26.000

Risotto de carne: $ 11.500

Filet de merluza: $ 10.500

Sorrentinos de calabaza asada y queso: $ 12.000

Raviolones de verdura y ricota: $ 12.000

Canelones de ricota y jamón: $ 10.500

Cheese Burger (queso fundido, queso cheddar y papas fritas): $ 12.000

Bodegon Sahores. Foto: Instagram/bodegonsahoress

Dónde queda Bodegon Sahores

El bodegón está ubicado en Santo Tomé 2496, en el barrio de Villa del Parque, una de las zonas más transitadas de CABA tanto por turistas como por estudiantes y oficinistas.

El bodegón está abierto de lunes a domingo de 9 a 00 h. Se puede reservar o pedir delivery mediante el número 1149893862.

En resumen, este bodegón combina precios accesibles con platos abundantes, perfecto para quienes buscan probar sitios nuevos que siguen manteniendo el estilo tradicional sin vaciar el bolsillo.