El bodegón de Villa del Parque con un sinfín de platos abundantes por menos de $20.000
Los bodegones se distinguen de los restaurantes tradicionales por ofrecer platos con porciones abundantes y precios más económicos. En esta oportunidad, uno de los más accesibles de la Ciudad de Buenos Aires está ubicado en Villa del Parque.
Se trata del Bodegon Sahores, un histórico club de barrio que nació en 1931. Allí ofrecen platos por menos de $20.000 y está ubicado en el corazón del barrio.
Menú que ofrece el bodegón
En este bodegón se pueden disfrutar de una gran variedad de platos. Cabe destacar que los precios detallados a continuación son de septiembre 2025:
- Ojo de bife: $ 13.000
- Ojo de bife “Sahores” (Morrón, huevo frito y panceta): $ 14.000
- Entraña al roquefort: $ 22.000
- Matambre a la fugazzeta: $ 14.000
- Bife de costilla: $ 10.500
- Costilla de cerdo a la riojana: $ 12.500
- Milanesa de ternera XXL para 3/4 personas: $ 40.000
- Milanesa “Sahores” (cheddar, panceta y 2 huevos fritos): $ 26.000
- Risotto de carne: $ 11.500
- Filet de merluza: $ 10.500
- Sorrentinos de calabaza asada y queso: $ 12.000
- Raviolones de verdura y ricota: $ 12.000
- Canelones de ricota y jamón: $ 10.500
- Cheese Burger (queso fundido, queso cheddar y papas fritas): $ 12.000
Dónde queda Bodegon Sahores
El bodegón está ubicado en Santo Tomé 2496, en el barrio de Villa del Parque, una de las zonas más transitadas de CABA tanto por turistas como por estudiantes y oficinistas.
El bodegón está abierto de lunes a domingo de 9 a 00 h. Se puede reservar o pedir delivery mediante el número 1149893862.
En resumen, este bodegón combina precios accesibles con platos abundantes, perfecto para quienes buscan probar sitios nuevos que siguen manteniendo el estilo tradicional sin vaciar el bolsillo.