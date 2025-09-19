Cómo conseguir un desayuno o merienda gratis en Havanna: qué productos del menú incluye

Para aquellos que busquen una excusa para arrancar la mañana con buena energía o para cortar la tarde con algo dulce, la popular cafetería ofrece una promoción única que beneficiará a sus clientes más frecuentes. Conocé de qué se trata.

Cafetería Havanna. Foto/Instagram: @havanaarg.

La famosa cadena de cafeterías Havanna quiso sorprender a sus clientes con algo distinto. Para ello, lanzó una promoción especial que permite acceder a desayunos y meriendas gratuitas.

La dinámica para acceder a ellos es simple: cada vez que consumas un desayuno o merienda, te sellan un cupón y, al juntar cinco sellos, el sexto desayuno o merienda es totalmente gratis.

Desayuno o merienda gratis en Havanna. Foto: Instagram / meriendando._

¿Qué incluye el desayuno o merienda gratis de Havanna?

Según detalla el cupón, la promoción incluye el desayuno light o el jarrito acompañado de un producto de Havanna y tiene una vigencia de 30 días desde la emisión del cupón.

Cabe aclarar la oferta en cuestión solo está disponible en la provincia de Tucumán, por lo que quienes quieran aprovecharla deberán acercarse específicamente al local de Havanna ubicado en la calle Congreso 470, frente a los Tribunales.

El desayuno light incluye un total de tres tostadas, una mermelada casera a elección, un queso crema y un jugo de naranja, además del tradicional tazón de café. Para quienes prefieran consumir opciones veganas, la cafetería también ofrece alternativas como chocolatadas con leche de almendra.

Menú canjeable con el cupón de Havanna. Foto: Facebook / Havanna Tucumán.

Con esta iniciativa, Havanna busca fidelizar a sus clientes y ofrecer un incentivo para quienes frecuentan la zona de Tribunales en Tucumán. Los interesados deberán tener en cuenta que solo los consumos realizados en esta sucursal suman sellos, y que la promo aplica únicamente durante los 30 días de validez del cupón.

Cuánto sale un café en Havanna en septiembre 2025

Los desayunos y meriendas en Havanna son de los más elegidos entre los argentinos, y su menú de cafés ofrecen opciones para todos los gustos: desde los sabores más clásicos, como el tradicional café con leche, hasta otras opciones más jugadas y modernas, como el latte de vainilla. A continuación, te detallamos los precios actualizados a septiembre 2025.

Café con leche: cuesta $5.280.

Cappuccino: tiene un precio de $5.390.

Latte de caramelo: su costo es de $7.150.

Latte de vainilla: su precio es de $7.150.

Latte de almendras: cuesta $7.150.

Cómo llegar a esta sucursal de Havanna, en Tucumán