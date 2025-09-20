Cambia el clima para la Maratón Internacional de Buenos Aires: cómo puede afectar el viento a los participantes

En vísperas del gran evento, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó el pronóstico del tiempo para el domingo 21 de septiembre.

Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Cada vez falta menos para la Maratón Internacional de Buenos Aires, uno de los encuentros más esperados del calendario runner que convoca a atletas de todo el país y del mundo. En la previa, además de bajar las cargas de entrenamiento, muchos empiezan a mirar un dato clave: cómo estará el clima.

Con la ansiedad a flor de piel, el Servicio Meteorológico Nacional ya adelantó cómo estará el tiempo el domingo 21 de septiembre, información clave para elegir la ropa adecuada y mentalizarse sobre la posible presencia de lluvias.

Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Maratón de Buenos Aires: cómo estará el clima el domingo 21 de septiembre

De acuerdo con el SMN, la mañana del domingo comenzará con una mínima de 12 °C, que irá ascendiendo hasta los 15 °C. La probabilidad de lluvia es apenas del 10 %, bastante baja, por lo que no hay motivos para preocuparse.

El cielo se mantendrá nublado, lo que puede ser un punto a favor para muchos, ya que ayuda a conservar una temperatura agradable y protege del sol durante la corrida.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Se prevé algo de viento, con ráfagas entre 20 y 30 km/h provenientes del suroeste. Esto podría influir en algunos tramos de la carrera: habrá momentos en que soplará en contra y otros en que favorecerá a los corredores.

Por la tarde, la temperatura seguirá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 18 °C.

Es importante destacar que el clima es un factor clave para los corredores: no es lo mismo afrontar una carrera bajo la lluvia que con sol pleno, ni tampoco enfrentarse a temperaturas extremas y viento en contra que correr con un tiempo agradable y viento a favor.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Qué vestimenta elegir para la Maratón de Buenos Aires

La mayoría de los corredores suele preferir shorts y musculosa. En esta ocasión, se recomienda llevar también una campera liviana rompevientos, que luego puedan atarse cómodamente una vez que entren en calor. Para los friolentos, también se recomienda sumar un buzo liviano que se puedan atar si es necesario sacárselo en el trayecto.

Cómo impacta el clima en las maratones

El clima es uno de los factores que más influye en el rendimiento de los corredores de maratón. Al tratarse de pruebas de larga duración y alta exigencia física, cualquier variación en la temperatura, la humedad o el viento puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Temperatura

El calor es el principal enemigo de los maratonistas. A partir de los 20 °C, el rendimiento comienza a disminuir: aumenta la frecuencia cardíaca, el cuerpo se deshidrata más rápido y crece el riesgo de golpe de calor. En cambio, las temperaturas frescas, entre 5 y 12 °C, suelen considerarse ideales, ya que favorecen la termorregulación y permiten mantener un ritmo constante sin un gasto extra de energía.

Humedad

La humedad relativa elevada también perjudica el desempeño. Cuando el aire está muy cargado de vapor de agua, el sudor no se evapora correctamente y el cuerpo no logra disipar el calor. Esto genera fatiga más rápida y eleva el riesgo de hipertermia.

Cómo impacta el clima en los maratones. Foto: Freepik.

Viento

Correr con viento en contra obliga a gastar más energía y puede arruinar los parciales de la carrera. En cambio, cuando sopla a favor, puede ayudar a mejorar los tiempos, aunque si es demasiado intenso incluso puede invalidar marcas oficiales.

Lluvia

La lluvia ligera puede resultar beneficiosa porque refresca y ayuda a mantener la temperatura corporal estable. Sin embargo, si es intensa, incrementa el riesgo de resbalones, ampollas y molestias por la ropa empapada.

Altura

En maratones que se desarrollan en ciudades de gran altitud, la menor disponibilidad de oxígeno afecta directamente la resistencia. Los corredores no aclimatados suelen ver reducido su rendimiento de manera significativa.

Maratón de Buenos Aires 2025: fecha, horario y lugar de largada

Además del lanzamiento de la remera, ya se confirmó el horario de largada para el domingo 21 de septiembre. El evento comenzará a las 7 de la mañana y, al igual que el año pasado, la largada se realizará en formato de olas, partiendo desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Remera de la Maratón de Buenos Aires Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Este tipo de largada permite un inicio más ordenado y cómodo para los corredores, evitando aglomeraciones, roces innecesarios y ayudando a mantener el ritmo desde los primeros metros. Las inscripciones todavía siguen abiertas para disfrutar de un evento único en el mundo del running.

Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

De esta forma, comienza oficialmente la cuenta regresiva para la Maratón Internacional de Buenos Aires, un evento que no solo desafía a los corredores a completar los 42 kilómetros, sino que también convierte a la ciudad en una verdadera fiesta del deporte, la pasión y la energía runner.