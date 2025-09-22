Avanza la construcción del shopping bioclimático en Recoleta: una por una, las reconocidas marcas que ofrecerá

El proyecto contará con más de 150 locales, firmas que llegan al país por primera vez y nuevas propuestas para todo el público.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Un nuevo centro comercial abrirá en Buenos Aires, más precisamente en el emblemático barrio de Recoleta, y promete ser un lugar urbano bioclimático, con enfoque sustentable y de alto nivel, principalmente por las destacadas marcas que ofrecerá este novedoso shopping.

Con una arquitectura renovada, el edificio contará con tres niveles, ocho accesos y patios a cielo abierto que integran el espacio con el entorno urbano. Pero eso no es todo: tendrá más de 150 locales, 100 de los cuales ya están confirmados.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Inspirado en los shoppings de Miami y Dubai, Oh! Buenos Aires contará con marcas nacionales y extranjeras desde noviembre, cuando se planea que inaugure el shopping.

Marcas confirmadas en OH! Buenos Aires

Entre las que confirmaron su presencia está Sacoa, con dos centros de entretenimiento para niños y adultos y juegos de realidad virtual, Vassalisa y Tea Connection de las gastronómicas además de una famosa heladería que lanzará allí una marca, y Samsonite, que tendrá su tienda principal.

Respecto a las extranjeras, la venezolana Farmatodo abrirá allí la farmacia más grande del país, como parte de su plan de expansión local. También se sumarán etiquetas premium como Vilebrequin –de Saint-Tropez, especializada en trajes de baño– y Stella McCartney, de la hija del exBeatle Paul McCartney.

Vilebrequin, una de las marcas que llega a Oh! Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Además, llegará Phsyco Bunny, casa de ropa de Nueva York para varones. Y la italiana de zapatillas deportivas Golden Goose.

Por si fuera poco, los atractivos estarán distribuidos en distintos espacios e incluirán una palmera autóctona de Goya (Corrientes), escenario de una performance temática; una fuente de agua con show de luces y sonidos, en la que los visitantes podrán arrojar monedas al estilo de la Fontana di Trevi en Italia; espejos deformantes; un ascensor panorámico; toboganes circulares para que los más chicos conecten los pisos; máquinas de juegos antiguas; y una pantalla de 100 pulgadas que proyectará cine mudo, acompañada por 18 butacas clásicas como las de antaño.