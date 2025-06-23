Los mejores 5 restaurantes para comer con la familia en Buenos Aires: dónde quedan y qué ofrecen su cartas

Si estás en pensando en salir a almorzar o cenar con tus seres queridos y no sabés a dónde ir, te recomendamos algunos lugares ideales para llenarse la panza. Conocé la lista.

Almuerzo; cena; restaurantes. Foto: Unsplash.

Buenos Aires se convirtió en un epicentro gastronómico mundial, ya que posee un amplio abanico de bodegones y restaurantes con diferentes tipos de comidas, como por ejemplo, asiáticas o europeas, además de las tradicionales opciones nacionales.

Frente a esta abundante oferta gastronómica, resulta sumamente compleja la elección de un específico local para visitar en familia durante el fin de semana. Teniendo en cuenta ello, te recomendamos 5 lugares para disfrutar de un buen almuerzo o cena.

Los mejores 5 lugares para comer en Buenos Aires

1- Crosta Pizza

El local de "Crosta Pizza". Foto: Instagram @crostaapizza

Es un espacio situado en un parque municipal, donde el verde es protagonista. Esta pizzería se destaca por sus pizzas al estilo napoletano, generosamente rellenas y bautizadas con los nombres de calles de la zona.

El menú ofrece tentadoras opciones: pizzas para todos los gustos, dos originales versiones dulces (una con dulce de leche y otra con Nutella) que funcionan como postres imperdibles, y los favoritos de los más chicos: los Crosta Dogs (panchos con salchicha vienesa envueltos en masa de pizza con mozzarella).



Dirección : General Lamadrid 1710 (Villa Adelina)

2- El Retorno

El local de "El Retorno". Foto: Instagram @elretornoresto

Es un lugar que invita a disfrutar en familia, con una propuesta que combina sabores tradicionales y opciones para todos los gustos. Supo conquistar a grandes y chicos con un menú variado donde destacan sus platos caseros, milanesas colosales y carnes a la parrilla.

Su parrillada para compartir, con diversos cortes y achuras, se recomienda para reuniones familiares, mientras que su hamburguesa artesanal y empanadas fritas garantizan un festín para los más pequeños.



Dirección : Avenida de Mayo 329 (Villa Adelina)

3- La Parolaccia

El local de "La Parolaccia". Foto: Instagram @laparolaccia

Mantiene viva la tradición italiana, con una propuesta que combina cocina artesanal y sabores típicos de la península. La carta incluye platos ideales para disfrutar en familia, como los gnocchi soufflé con espinaca, pesto y ave; los sorrentinos Gran Caruso con crema, jamón y pomodoro; y las milanesas di vitello con fettuccine Alfredo.

El momento dulce llega de la mano del tiramisú al mascarpone o el crepe de dulce de leche con helado de crema. También ofrecen el menú Parolacho, que incluye entrada, principal, postre, bebida, vino y limoncello todos los días de la semana.

Direcciones:



Riobamba 1046 (Barrio Norte)



Presidente Roberto M. Ortiz 1865 (Recoleta)



Cerviño 3561 (Palermo)



Av. del Libertador 5823 (Belgrano)



Alicia Moreau de Justo 1052 (Puerto Madero)



4- La Vicente López

El local de "La Vicente López". Foto: Instagram @lavicentelopez

Es el lugar indicado para compartir en familia gracias a su salón amplio, mesas cómodas y una carta variada de inspiración española con platos pensados para todos los momentos del día. Sus porciones generosas y con sabores bien caseros, invitan a compartir.

Las tapas, la tortilla y los postres tradicionales permiten armar una comida completa al ritmo de cada grupo. La experiencia se complementa con el relato de una historia que atraviesa generaciones en este espacio que ya es un clásico de la zona norte.

Direcciones:



Av. Maipú 701 (Vicente López)



Azcuénaga 1110 (Vicente López)



5- Mondongo & Coliflor

El local de "Mondongo y Coliflor". Foto: Instagram @mondongoycoliflor

Se presenta como una salida ideal para disfrutar en familia, con ambiente acogedor y cómodo que remite a las cantinas porteñas de toda la vida e invita a sentarse sin apuro y compartir una comida entre generaciones.

La amplia y diversa carta ofrece recetas que conquistan tanto a adultos como a chicos, con infaltables como milanesas (clásica y a la napolitana) con papas, pastas caseras, guisos abundantes y platos de olla especiales para este invierno.