Fiesta Regional del Choripán en Buenos Aires: cómo llegar a Ranchos desde Capital para vivir el evento gastronómico gratuito

El festival contará con deliciosos choripanes, servicio de cantina, feria con puestos de artesanos, emprendedores y reventa, entre otras actividades.

Choripán. Foto: NA

El reconocido pueblo de Ranchos, ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el Partido de General Paz, será la sede por sexto año de la Fiesta Regional del Choripán, un evento totalmente gratuito que se realizará el próximo 5 de octubre.

Cabe destacar que la fiesta, organizada por el Ballet Folklórico General Paz, tiene un estacionamiento con precio accesible.

Cómo llegar hasta Ranchos desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En auto

- Distancia aproximada: 110 km.

- Tiempo de viaje: 1 h 40 min – 2 h (depende del tráfico).

- Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2 h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).

La Fiesta Regional del Choripán. Foto: Instagram @turismogeneralpaz

Qué es la Fiesta Regional del Choripán

La Fiesta Regional del Choripán no solo se trata de degustar uno de los clásicos más amados del asado argentino, sino de vivir una jornada completa que hasta ofrece actividades para chicos.

El domingo 5 de octubre de 2025, la Isla Central de la Laguna de Ranchos será escenario de la 6ª edición del evento que ya se consolidó como uno de los más esperados del calendario cultural de la región.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Todo el evento se desarrolla con un ambiente relajado y familiar, ideal para pasar el día rodeado de verde, con vista al agua, y cargado del sabor ahumado que solo el choripán puede ofrecer.

Fiesta del Choripán: programación completa

Dúo Flor y José.

Las Changuitas Violinera.

Adrián Guzmán.

Entrecasa Folk.

Taller de Adultos “Héroes de Malvinas”.

Ballet Infantil “Héroes de Malvinas”.

Ballet “Guardia de los Ranchos”.

Ballet “Villanueva Fútbol Club”.

Ballet “Corazones Criollos”.

Agrupación Folklórica “Arraigo”.

Ballet Folklórico “Abriendo Tranqueras”.

Agrupación Folklórica “El Vendaval”.

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Ballet Folklórico “Esencia Sureña”.

Agrupación Folklórica “Los Salamánqueros”.

“Somos Danza Viva”.

Actuación especial:

Ballet “General Paz”.

Ballet Infantil “General Paz”.

Cierre a las 18: Leandro “Lele” Lovato