Llega un nuevo shopping: más de 30 locales y un enorme patio de comidas en el predio de una histórica cárcel

Este viernes se realizó la inauguración del centro comercial que pretende llevar entretenimiento, gastronomía y marcas de primer nivel a una ciudad.

Shopping, centro comercial, compras. Foto: Pexels

La ciudad de Corrientes disfruta de un nuevo shopping. Se trata del centro comercial UniPlaza, que fue inaugurado este viernes por la tarde y está montado sobre un territorio más que llamativo: allí funcionaba la cárcel “La Unidad”.

La búsqueda de los creadores de este establecimiento es montar un lugar que reúna todas las comodidades de los principales centros comerciales del resto del país.

UniPlaza Shopping en Corrientes. Foto: Instagram

Nuevo shopping en Corrientes: importantes locales y patio de comidas donde antes había una cárcel

El predio cuenta con 18.000 m² y está en el ecosistema urbano de “La Unidad”, donde también está el Museo Histórico, el Centro de Ciencia y Tecnología y el Polo Gastronómico. En su diseño, se buscó formar este lugar con distintas galerías y terrazas semicubiertas que hacen una experiencia agradable por completo.

Entre las comodidades del UniPlaza aparece que tiene un estacionamiento para 90 autos, además de un patio de comidas climatizado, con una sorprendente capacidad para 350 personas.

Llega un nuevo shopping a Corrientes. Video: Instagram uniplazashopping.

Cuántos locales habrá en el UniPlaza Shopping de Corrientes

La cantidad de locales establecida es 35, distribuidos en tres pisos, que se suman al restaurante y los cuatro locales de comida rápida que se instalaron en la zona del patio de comidas. Además, hay un salón de entretenimiento familiar.

En detalle, se anunció la llegada de un supermercado de 700m² dentro del shopping, además de un gimnasio, juguetería, farmacia, cafeterías, heladería, perfumería y vinoteca, entre otros rubros abarcados con la instalación de este centro comercial.

UniPlaza Shopping en Corrientes. Foto: Instagram

Con respecto a la creación de empleo, produjo 500 puestos de manera directa e indirecta, aunque la apertura significa 250 nuevos puestos directos.

La inauguración tuvo la presencia del gobernador Gustavo Valdés, quien brindó un discurso este viernes. El mandatario mencionó que el proyecto “fue pensado como un shopping abierto y fresco, al estilo Miami”.

UniPlaza Shopping en Corrientes. Foto: Instagram

“Los trabajadores pusieron todo y nos transmitieron que se sentían orgullosos de haber participado”, expresó Valdés, al recordar también que la obra se hizo por completo en 24 meses.

El gobernador agregó también que resulta importante para la provincia de Corrientes, ya que “tenemos producción, industria y comercio. Este emprendimiento va a generar movimiento turístico, fortalecerá al comercio y nos dará futuro”.