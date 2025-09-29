El Ejército Argentino renueva su equipamiento: cómo son los visores nocturnos que utilizarán las tropas de operaciones especiales

La adquisición representa un salto de calidad para reemplazar a los antiguos AN/PVS-7. El flamante modelo incluye un iluminador infrarrojo integrado, además de un intensificador de imagen y doble tubo.

Los visores nocturnos binoculares Theon NYX que compró el Ejército Argentino. Foto: zona-militar.com

El Ejército Argentino compró 37 visores nocturnos binoculares Theon NYX. La adquisición ocurre tras haber completado un proceso licitatorio nacional, donde se evaluaron diversas opciones, entre las cuales triunfó el sistema de origen griego.

Según la información que se desprende del portal de compras del Estado, la licitación se adjudicó a la compañía local ATEC AERONAUTICS & TECHNOLOGIES S.A., la cual deberá proveer 37 visores nocturnos binoculares Theon NYX.

El acuerdo es por un total de U$D 671.550,00, lo que da un costo unitario de U$D 18.150,00. El documento contractual cuenta con una opción de ampliación por U$D 134.310,00, la cual todavía no fue confirmada.

Cómo son los nuevos binoculares del Ejército Argentino

El visor nocturno NYX es del tipo binocular, y cuenta con intensificador de imagen y doble tubo. También, puede usarse en casco, cabeza o en la mano, según el fabricante Theon NYX.

Es importante destacar que del proceso licitatorio del Ejército Argentino participaron diversos oferentes, los cuales pusieron a disposición los siguientes modelos de visores nocturnos: NVG L3 Harris BNVD-1531 y UNVG-51, MS/BNVD-31A, entre otros.

La incorporación de los visores Theon NYX representará un salto de capacidades para las tropas de operaciones especiales, que siguen los antiguos AN/PVS-7, modelo que quedó desactualizado en cuanto a rendimientos y características para unidades de operaciones especiales.

La reseña sobre los visores nocturnos binoculares

“Ofrece una mejor percepción de la profundidad que los sistemas de un solo tubo, lo que facilita la estimación de distancias y el movimiento relativo, mejorando considerablemente la capacidad para realizar tareas como conducir”, detalla la empresa.

Y precisa al respecto: “Para cambios momentáneos de configuración, el usuario puede plegar cada monocular por separado. Con ambos monoculares plegados, el sistema se guarda siguiendo el contorno del casco, reduciendo así su silueta".