El Servicio Meteorológico advirtió sobre una inédita ola de calor en Argentina: las zonas más afectadas y cómo cuidarse

El informe del SMN indicó que una provincia en particular tendrá mayores probabilidades de registrar calor intenso, con un 55% de chances de superar los valores históricos. Por otro lado, hay una sola zona del país que mantendrá su parámetro de temperatura habitual.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA / Damián Dopacio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su informe climático trimestral y advirtió que, de octubre a diciembre, gran parte del país experimentará valores térmicos superiores a los normales.

El informe indicó que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas con un 55% de chances de superar los valores históricos.

Desde allí, la onda calórica se expandirá hacia Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Luis, sur de San Juan y Entre Ríos, donde la probabilidad de calor inusual alcanza el 50%.

Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas. Foto: NA.

Según el organismo, luego de una primavera que comenzó con jornadas frescas, se espera un significativo cambio en las condiciones meteorológicas, que podría prolongarse hasta el verano. En tanto, las provincias que registrarán temperaturas por encima del promedio histórico son:

Buenos Aires.

Córdoba.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Corrientes.

Misiones.

Chaco.

Formosa.

Santiago del Estero.

San Juan.

San Luis.

Mendoza.

La Pampa.

Neuquén.

Río Negro.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El noreste y la Patagonia presentarán un escenario cálido, aunque con algo menos de intensidad. El reporte señaló un 45% de probabilidades de que los valores se ubiquen por encima de lo normal.

El noroeste argentino (Catamarca, La Rioja, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy) será la única zona donde las marcas se mantendrán dentro de los parámetros históricos.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Marcelo Capece)

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor se define como un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante tres días consecutivos, los umbrales establecidos para cada región del país. Estos umbrales se determinan en función de las características climáticas locales y se actualizan periódicamente para reflejar las condiciones actuales.

El SMN utiliza esta definición para emitir alertas tempranas y brindar información a la población sobre los riesgos asociados a las olas de calor, que pueden tener impactos en la salud humana, la agricultura y otros sectores.

¿Qué pasará con las lluvias?

El SMN remarcó que las lluvias permanecerán dentro de los valores habituales en casi todo el país hasta diciembre. La excepción será el noroeste argentino, donde se esperan lluvias superiores al promedio histórico, con una probabilidad del 50% de que se intensifiquen.

Las lluvias permanecerán dentro de los valores habituales en casi todo el país hasta diciembre. Foto: NA (Daniel Vides)

En contraste, algunas zonas como la Mesopotamia, Chubut, Río Negro y el oeste de Neuquén mostrarán un déficit hídrico, ya que allí las lluvias podrían ser más escasas que lo habitual.

El organismo subrayó que recién en un mes publicará el informe correspondiente a enero, Sin embargo, vaticinó que la curva de temperaturas seguiría ubicada por encima de la normalidad, consolidando un escenario de calor persistente para el inicio de 2026.

Las recomendaciones del SMN ante una ola de calor