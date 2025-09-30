El corte de pelo perfecto para rejuvenecer el rostro de las mujeres mayores de 40: es el más pedido en los salones en primavera

La nueva tendencia del 2025 promete elegancia, volumen y bajo mantenimiento. Es ideal para aquellas que buscan llevar un cambio de look significativo.

Cortes de pelo.

Lejos de las tendencias del invierno, donde se usaba el pelo mucho más pesado y alborotado, ahora es posible cambiar de look y disimular la edad en un solo paso. Gracias al corte de pelo Italian Bob, que se posiciona como uno de los favoritos de las peluquerías argentinas y europeas, las mujeres mayores de 40 que tienen el cabello fino lograron un estilo con más movimiento y personalidad.

Con un aire moderno y despreocupado, este corte es una versión renovada del clásico bob, con una longitud ligeramente superior a la tradicional, lo que permite aportar volumen sin perder elegancia.

Corte de pelo.

Según el estilista Alex Torres, director del reconocido salón de belleza español The Comb, que peina a celebridades, el Italian Bob es mucho más manejable que el bob clásico, y está pensado para resaltar el cabello con menor densidad. “Se utiliza desde hace muchos años para los cabellos finos porque tiene una medida preciosa por encima del hombro, que evita que las puntas se vean pobres”, explica.

Se trata de un corte recto y simple, con una altura estratégica y la posibilidad de adaptar su forma a distintos tipos de rostro, lo que convierten a este look en una puesta segura y sin ningún error.

Para caras redondas, se recomienda que el largo llegue hasta la mandíbula, mientras que en rostros alargados, lo ideal es que toque los labios o el mentón.

Italian bob. Foto: Pinterest.

Italian Bob: adaptable, favorecedor y fácil de mantener

Uno de los grandes beneficios del Italian Bob es su versatilidad: favorece a mujeres de todas las edades, pero especialmente a aquellas que buscan un cambio de look sin complicaciones ni horas frente al espejo. Según los expertos de belleza, hay dos formas de llevarlo:

Liso y pulido, ideal para rostros redondos.

Con puntas redondeadas hacia adentro, perfecto para caras alargadas, ya que suaviza el contorno y aporta armonía.

Además, es un corte que rejuvenece visualmente y transmite frescura. Eso sí, para que el estilo no pierda su forma, es importante realizar un retoque profesional al menos cada dos meses.

Italian Bob

El Italian Bob se presenta como una opción inteligente para las mujeres mayores de 40, ya que no solamente suaviza el rostro, sino que da volumen y movimiento al pelo fino y llovido. Su diseño versátil, elegante y de bajo mantenimiento responde a las necesidades de quienes buscan volumen sin complicaciones, justo cuando se acerca la primavera y el calor.