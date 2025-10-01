Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy, al comienzo del día en San Juan, el clima se presentará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 9.2°C, ofreciendo una mañana fresca. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 11 km/h. La humedad relativa rondará el 44%, proporcionando una sensación de frescura sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día y lleguemos a la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán cerca de los 20.4°C. El cielo continuará parcialmente nublado. Sin embargo, la velocidad del viento se incrementará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente, manteniéndose el patrón nuboso sin cambios importantes.

El pronóstico indica condiciones estables para disfrutar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una campera ligera debido al incremento del viento.