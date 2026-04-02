El tormentón no afloja: qué provincias siguen bajo alerta naranja por lluvias, granizo y ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional difundió un nuevo mapa de alertas para todo el país y emitió una serie de recomendaciones destinadas a las provincias que permanecen bajo alerta naranja.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas de nivel amarillo y naranja en gran parte de Argentina para este jueves 2. El mapa actualizado muestra una situación especialmente activa en el centro del país, donde se concentran los fenómenos más intensos, mientras que en la Patagonia las alertas se extienden de forma más generalizada.
Las áreas señaladas en color naranja —que implican fenómenos meteorológicos peligrosos— se ubican principalmente en el centro del país. Allí, sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentan las condiciones más severas, con probabilidad de actividad eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo.
En la Patagonia, si bien predomina el nivel amarillo, también se observan partes de la provincia con mayor intensidad, especialmente en Chubut y zonas cercanas, donde las condiciones podrían volverse más adversas de forma localizada.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Semana Santa
- Jueves 2 de abril: mínima de 22 °C y máxima de 27 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.
- Viernes 3 de abril: mínima de 22 °C y máxima de 29 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde, con vientos de hasta 12 km/h.
- Sábado 4 de abril: mínima de 16 °C y máxima de 22 °C. Con cielo nublado y 0% de probabilidad de lluvias.
- Domingo 5 de abril: mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 31 km/h.
- Lunes 6 de abril: 17 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos de hasta 31 km/h.
- Martes 7 de abril: mayormente nublado con probabilidad de precipitación de 0 a 10% y una temperatura mínima de 16° y máxima de 22°.