Lluvia y tormenta en gran parte del país. Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas de nivel amarillo y naranja en gran parte de Argentina para este jueves 2. El mapa actualizado muestra una situación especialmente activa en el centro del país, donde se concentran los fenómenos más intensos, mientras que en la Patagonia las alertas se extienden de forma más generalizada.

Las áreas señaladas en color naranja —que implican fenómenos meteorológicos peligrosos— se ubican principalmente en el centro del país. Allí, sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentan las condiciones más severas, con probabilidad de actividad eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo.

En la Patagonia, si bien predomina el nivel amarillo, también se observan partes de la provincia con mayor intensidad, especialmente en Chubut y zonas cercanas, donde las condiciones podrían volverse más adversas de forma localizada.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Semana Santa

Jueves 2 de abril : mínima de 22 °C y máxima de 27 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.

Viernes 3 de abril: mínima de 22 °C y máxima de 29 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde, con vientos de hasta 12 km/h.

Clima en Semana Santa. Foto: SMN