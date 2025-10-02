Peregrinación a Luján 2025: recorrido, horarios de las misas y recomendaciones para la caminata

La 51° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará los días 4 y 5 de octubre, convoca a miles de jóvenes y adultos a recorrer 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica. Todo lo que hay que saber del multitudinario evento.

Peregrinación a Luján. Foto: Archivo Télam.

La 51° Peregrinación Juvenil a Luján se celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, con un recorrido de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta la Basílica de Luján. Este encuentro anual convoca a miles de jóvenes y adultos de distintas provincias, consolidándose como un símbolo de fe, esperanza y solidaridad.

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, los participantes podrán experimentar un recorrido espiritual y comunitario, acompañado por la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján. Además de la caminata, se dispondrán puestos de asistencia sanitaria, hidratación y descanso, así como espacios de oración y reflexión en grupo.

Peregrinación a Luján. Foto: NA.

La Peregrinación a Luján combina tradición, devoción y esfuerzo físico. Para muchos, representa una oportunidad de fortalecer vínculos espirituales y afectivos, mientras se comparte el camino con otros fieles. La actividad también simboliza perseverancia y esperanza, valores centrales de esta cita religiosa.

Peregrinación a Luján 2025: horarios de todas las misas

Los horarios de misas durante la peregrinación serán:

Sábado 4 de octubre

Basílica: 7:00 y 8:00 hs.

Plaza Gral. Belgrano: 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 y 23:30 hs.

Domingo 5 de octubre

Primeras misas: 1:00, 2:30, 4:00, 5:30 y 7:00 hs.

Basílica: 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00 hs.

Peregrinación a Lujan. Foto: NA.

Para quienes no puedan asistir personalmente, las misas serán transmitidas en vivo a través de las redes sociales del Santuario de Luján (Facebook / Instagram) y por YouTube, en el canal “SantuariodeLuján”.

Recomendaciones para hacer la caminata a Luján

Los organizadores recomiendan que los peregrinos se preparen de la siguiente manera:

Indumentaria cómoda y ligera.

Calzado adecuado.

Ropa de abrigo para la noche.

Mochila con agua, alimentos livianos, protector solar, gorro y medicación necesaria,.

Descansar bien la noche anterior.

Seguir la ruta oficial para garantizar seguridad durante el recorrido.

Evitar estrenar calzado y optar por zapatillas usadas y medias de algodón (llevar de repuesto).

Guardar lo que tengas que tirar para no ensuciar el camino.

Peregrinación a Luján. Foto: NA.

La Peregrinación Juvenil a Luján 2025 no solo es una muestra de devoción, sino también un espacio de encuentro y reflexión que mantiene viva una tradición que trasciende generaciones y fortalece la fe y el sentido de comunidad entre los argentinos.

Por la peregrinación a Luján, el tren Sarmiento añade servicios

Trenes Argentinos informó que se dispondrán servicios adicionales en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes, durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre.

El sábado circularán 7 servicios entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (del domingo).

Trenes línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas.

El domingo se despacharán seis trenes en cada sentido. Desde Moreno a las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04 y desde Luján a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

En cuanto a los trenes eléctricos, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02. Todos estos servicios tendrán paradas en las estaciones intermedias.