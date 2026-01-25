"Walk for peace", peregrinación budista en Estados Unidos. Foto: Instagram @walkforpeace.usa

Pese a las condiciones climáticas adversas provocadas por la tormenta invernal Fern, un grupo de monjes budistas continúa este domingo su recorrido espiritual desde Raleigh hacia Rolesville (Carolina del Norte), como parte de la llamada Caminata por la Paz, que ya alcanza su día número 92.

La jornada del 25 de enero comenzó con temperaturas de 21 grados Fahrenheit (–6 °C), acompañadas de nieve, aguanieve y carreteras cubiertas de hielo. Aun así, los monjes mantuvieron su itinerario, avanzando con paso constante y en silencio, como parte de una práctica centrada en la atención plena y la no violencia.

Durante el trayecto, los participantes compartieron que cada paso se da con conciencia y confianza, y que el objetivo central de la caminata es transmitir un mensaje de paz, compasión y esperanza, especialmente en contextos marcados por la incertidumbre y el conflicto.

La iniciativa recibió además un reconocimiento oficial por parte de las autoridades locales. El sábado, la alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, proclamó el 24 de enero como el “Día de la Caminata por la Paz”, en honor al impacto del proyecto en la comunidad y a su mensaje de convivencia y respeto.

Mientras continúan su avance hacia Rolesville, la caminata sigue despertando muestras de apoyo ciudadano, consolidándose como un símbolo de resistencia pacífica y compromiso espiritual frente a la adversidad.

Una invitación a la comunidad

Los monjes budistas invitaron a la comunidad a acompañarlos en su caminata. “¡Invitamos calurosamente a todos a unirse a nosotros en Raleigh el sábado para una reunión especial de paseo y paz!”, publicaron en su perfil oficial de Facebook.

Además, mencionaron que esta es una hermosa oportunidad para caminar juntos por la paz, reunirse en unidad, y compartir el espíritu de conciencia, bondad amorosa y compasión: “Ya sea que camines con nosotros unos pasos o todo el camino, tu presencia añadirá luz a esta reunión pacífica”.

El saludo hacia los monjes budistas

El Departamento de Policía de Raleigh recordó que el saludo tradicional hacia los monjes budistas consiste en juntar las manos en señal de oración e inclinarse. A continuación, algunas consideraciones:

Los monjes pueden inclinarse, aunque es posible que desvíen la mirada en señal de respeto.

No se debe tocar a los monjes: nada de apretones de manos, abrazos ni chocar los cinco, ya que muchos monjes hacen votos que prohíben el contacto físico con personas del género opuesto.

Si los monjes están caminando, es posible que no puedan responder al saludo. Basta con una inclinación respetuosa.

Donaciones y ofrendas

La autoridad también recordó que, por el momento, los monjes dejaron de aceptar artículos materiales. Aquellos que deseen apoyar el viaje pueden hacer donaciones para cubrir los gastos de Walk for Peace, incluidos el transporte y la logística.

La información sobre las donaciones está disponible en la página de Facebook de Walk for Peace. En la misma página se pueden consultar actualizaciones sobre la Caminata por la Paz.