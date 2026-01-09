Peregrinación budista por la paz en Estados Unidos. Foto: Walk for Peace

Un grupo de monjes budistas protagoniza una peregrinación sin precedentes a través de los Estados Unidos con un mensaje claro: promover la paz, la compasión y la unidad en tiempos de fuertes divisiones sociales.

La iniciativa se llama “Walk for Peace” y comenzó el 26 de octubre de 2025 en Fort Worth, Texas, impulsada por monjes del Huong Dao Vipassana Bhavana Center.

El objetivo es recorrer más de 3.700 kilómetros a pie, hasta llegar a Washington D.C. en febrero de 2026.

A diferencia de otras marchas, esta caminata no tiene consignas políticas ni reclamos partidarios. Los monjes explican que se trata de una peregrinación espiritual orientada a difundir valores universales como la paz, la atención plena, la compasión y la convivencia, deteniéndose en comunidades a lo largo del camino para dialogar con quienes se acercan.

Peregrinación budista por la paz en Estados Unidos. Foto: Walk for Peace

Uno de los símbolos más llamativos del recorrido es Aloka, un perro que camina junto al grupo y que fue bautizado como “Aloka the Peace Dog”. Su presencia despertó un fuerte interés en redes sociales, donde miles de personas siguen el avance diario de la caminata.

El grupo ya atravesó varios estados del sur del país, entre ellos Texas, Mississippi, Alabama y Georgia, y en las próximas semanas continuará por Carolina del Norte y Virginia, antes de llegar a la capital estadounidense.

Peregrinación budista por la paz en Estados Unidos. Foto: Walk for Peace

Pero el camino no estuvo exento de dificultades. En noviembre de 2025, cerca de Houston, un camión embistió el vehículo de apoyo que acompañaba a los monjes. Dos de ellos resultaron gravemente heridos. Uno, Maha Dam Phommasan, perdió una pierna como consecuencia del accidente. Aun así, tras su recuperación, logró reincorporarse a la caminata en Georgia, convirtiéndose en un poderoso símbolo de resiliencia y compromiso con el mensaje de paz.

La travesía continúa, paso a paso, con una consigna sencilla pero profunda: caminar juntos como forma de transformar el mundo.