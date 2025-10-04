Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Informe meteorológico

El tiempo en Salta esta mañana

Hoy en Salta se experimentará un clima parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C. En cuanto a la humedad, se espera que llegue hasta el 91%, lo que aportará una sensación bastante húmeda al comenzar el día. Los vientos del sur serán alcanzando los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y la noche, Salta mantendrá cielos mayormente nublados, con una temperatura máxima alrededor de los 21.2°C. El viento soplará a una velocidad promedio de 9 km/h, que podría aumentar durante la jornada. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.