Una reconocida panadería de Buenos Aires ofrece merienda libre por solo $15.000: dónde queda y qué incluye

Desde sanguchitos de miga, pebetes y medialunas rellenas, hasta lemon pie, brownie y alfajorcitos, la mecánica es sencilla: disfrutar de todo lo que quieras y repetir las veces que desees.

Merienda libre en Entre Panes. Foto: Instagram @entrepanes._

Entre Panes, la reconocida cafetería de Los Hornos, La Plata, amplía su propuesta gastronómica y ahora ofrece Merienda Libre por solo $15.000, con una gran variedad de delicias para disfrutar: desde sanguchitos de miga, pebetes y medialunas rellenas, hasta lemon pie, brownie y alfajorcitos.

Merienda libre en Entre Panes. Video Instagram @entrepanes._

En cada mesa, los comensales encontrarán una gran variedad de delicias dulces y saladas, incluyendo:

Facturas, tortas, budines, lemon pie, brownie y tarta de coco.

Tostadas, sanguchitos, fugazetas, chips y más opciones saladas.

Café, té, chocolatada, yogur, jugo de naranja y limonada.

Merienda libre en Entre Panes. Foto: Captura Instagram @entrepanes._

La mecánica es simple: disfrutar de todo lo que quieras y repetir las veces que se desee, en un ambiente familiar y relajado, ideal para compartir una tarde especial con amigos o en familia.

Merienda Libre en Entre Panes: ubicación, horarios y precios

Ubicación: Av. 137 e/ 64 y 65 – sede Los Hornos.

Días: Jueves, viernes, sábados y domingos.

Turnos: 16 hs y 18 hs (1 hora y 30 min cada uno).

Precios: $15.000 (mayores de 8 años) / $7.000 (de 3 a 7 años).

Reservas por WhatsApp: 2214370313.

Merienda libre en Entre Panes. Foto: Captura Instagram @entrepanes._

Entre Panes sigue consolidándose como un espacio de encuentro en Los Hornos, donde cada visita se transforma en una experiencia sabrosa y divertida para todos.

Desayuno y merienda libre por solo $15.000: la propuesta de un bodegón porteño donde repetir no es un problema

Si sos de los que aman los tenedores libres, en Villa Crespo hay un lugar que promete conquistar a los fanáticos de los desayunos completos. Por solo $15.000, El Bodegón de Benito Nazar ofrece una experiencia única de desayuno y merienda libre, donde la variedad es la estrella principal.

Desde temprano, quienes visitan el establecimiento pueden disfrutar de facturas varias, tortas, chipá, pastelitos y alfajores de maicena. Pero los amantes de lo salado tampoco quedan afuera: huevos revueltos con panceta, pizza, panchos y una amplia selección de sanguchitos completan el menú. Además, hay cereales, jugos y opciones para repetir todas las veces que se desee.

Desayuno y merienda libre en Villa Crespo. Video: Instagram / elbodegondebenitonazar

“Come hasta que te canses y repetís las veces que quieras. Es que la variedad de opciones, tanto dulce como saladas, no tiene sentido”, destacan desde el lugar, que también ofrece productos clásicos como medialunas, scons, pepas, palmeritas y bizcochitos, convirtiendo cada visita en una verdadera fiesta de sabores.

El servicio está disponible tanto por la mañana como por la tarde, permitiendo disfrutar de un desayuno al estilo “brunch” o de una merienda extendida. La propuesta combina lo mejor de la pastelería tradicional con opciones más modernas y originales, ideal para quienes buscan variedad y cantidad a un precio accesible.