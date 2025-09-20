Desayuno y merienda libre por solo $15.000: la propuesta de un bodegón porteño donde repetir no es un problema

Este lugar ofrece opciones dulces y saladas, que van desde facturas y tortas hasta pizzas y huevos revueltos, permitiendo repetir todas las veces que se desee y convirtiéndose en un favorito de vecinos y visitantes. Cómo llegar.

Desayunos y meriendas libres en un bodegón de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Captura

Si sos de los que aman los tenedores libres, en Villa Crespo hay un lugar que promete conquistar a los fanáticos de los desayunos completos. Por solo $15.000, El Bodegón de Benito Nazar ofrece una experiencia única de desayuno y merienda libre, donde la variedad es la estrella principal.

Desde temprano, quienes visitan el establecimiento pueden disfrutar de facturas varias, tortas, chipá, pastelitos y alfajores de maicena. Pero los amantes de lo salado tampoco quedan afuera: huevos revueltos con panceta, pizza, panchos y una amplia selección de sanguchitos completan el menú. Además, hay cereales, jugos y opciones para repetir todas las veces que se desee.

Desayuno y merienda libre en Villa Crespo. Video: Instagram / elbodegondebenitonazar.

“Come hasta que te canses y repetís las veces que quieras. Es que la variedad de opciones, tanto dulce como saladas, no tiene sentido”, destacan desde el lugar, que también ofrece productos clásicos como medialunas, scons, pepas, palmeritas y bizcochitos, convirtiendo cada visita en una verdadera fiesta de sabores.

El servicio está disponible tanto por la mañana como por la tarde, permitiendo disfrutar de un desayuno al estilo “brunch” o de una merienda extendida. La propuesta combina lo mejor de la pastelería tradicional con opciones más modernas y originales, ideal para quienes buscan variedad y cantidad a un precio accesible.

Desayuno y merienda libre en Villa Crespo. Foto: Instagram / elbodegondebenitonazar.

El bodegón se encuentra en el corazón de Villa Crespo, y se posiciona como una opción imperdible para los que quieren empezar el día con energía o cerrar la tarde con un buen dulce o salado.

Reseñas de Google Maps para El Bodegón de Benito Nazar

Las reseñas que dejan los usuarios en Google Maps reflejan el entusiasmo o descontento en las experiencias personales de cada uno. En el caso de El Bodegón de Benito Nazar, la variedad, la frescura y calidad de los productos, el ambiente del lugar y la atención de sus empleados son algunos de los puntos más elogiados.

Reseñas de Google Maps para El Bodegón de Benito Nazar. Foto: Captura Google Maps.

“Es la segunda vez que vengo. Excelente la comida y excelente la atención de Germán. Para volver muchas veces más”, escribió una usuaria. Otra reseña destaca que es “familiar” y tiene “platos abundantes y super ricos”.

Información importante

Dirección: Benito Nazar, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires.

Mañanas: desde las 8:00 hasta las 12:00

Tardes: desde las 15:00 hasta las 19:00

Precio: $15.000 por persona, con opción de repetir todas las veces que quieras.

Cómo llegar al bodegón de Benito Nazar desde CABA

En auto:

En transporte público:

Subte: Tomá la línea B (roja) hasta la estación Malabia o Medrano, que quedan cerca de Villa Crespo. Desde allí, podés caminar unas cuadras hasta Benito Nazar.

Colectivos: Varias líneas pasan por Villa Crespo, como la 24, 29, 34, 55, 64 y 108, dependiendo de tu punto de partida. Consultá Google Maps o la app de “BA Cómo Llego” para la combinación más rápida.