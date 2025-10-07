¿Pelusas en el suéter?: el truco definitivo para dejarlo como nuevo sin grandes gastos

Con este simple método, podrás eliminar las bolitas y pelusas de la ropa para que luzca siempre impecable.

Suéter de lana. Foto: Freepik

Con el uso, es normal que los suéters desarrollen las temidas pelusas y bolitas, lo que hace que su aspecto parezca viejo y animado. Sin embargo, hay una buena noticia: existe un truco casero, rápido y eficaz para dejarlos como nuevos antes de guardarlos.

Las pelusas, también conocidas como “pilling” o “bolitas”, aparecen por el roce de las fibras durante el uso y el lavado. Aunque son inevitables, pueden eliminarse de manera sencilla sin dañar el tejido.

Suéter de lana. Foto: Freepik

La solución más práctica no requiere herramientas costosas o que dañen tu ropa. Solo es necesario una afeitadora común o una maquinita de depilación de telas, ambas fáciles de conseguir. Con cuidado y un poco de paciencia, se puede renovar la prenda en minutos.

Paso a paso: cómo sacar las bolitas y pelusas del suéter

Para sacar las pelusas del suéter, se debe colocar en una superficie plana y luego, estirarlo para poder pasar la afeitadora suavemente en dirección a las fibras de la lana para retirar la pelusa. Es necesario hacerlo suavemente, ya que de lo contrario, la tela podría arruinarse.

Es una fórmula eficaz, pero no la única, ya que, en caso de preferir una opción 100 % casera y sin riesgo de dañar el tejido, se puede usar cinta adhesiva ancha, la cual se pega sobre las zonas con pelusas y al retirarla con cuidado se desprenden las “bolitas”. Este proceso se debe repetir hasta que la tela quede limpia.

Tener el suéter siempre impecable es posible gracias a esta técnica.

Otra alternativa es pasarle un peine de cerdas finas o un cepillo especial para lana. Este método es ideal para prendas de tejido grueso, ya que arrastra las pelusas sin romper las fibras.

Además de eliminar las pelusas, es importante cuidar los suéteres para que se mantengan en buen estado por más tiempo.

Estas prácticas no solo eliminan las pelusas, sino que, también prolongan la vida útil de la prenda y mantienen su textura original. Por eso, con estos simples pasos, los suéteres quedarán impecables y listos para el próximo invierno, evitando gastos innecesarios y manteniendo el placard ordenado.