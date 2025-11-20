El ave fénix de los bodegones: es un emblema del Microcentro porteño, estuvo a punto de desaparecer y hoy es considerado el más barato

Un punto de encuentro para turistas, oficinistas o quien quiere ponerle una pausa a frenética jornada. Este sitio es considerado una parada obligada para cualquier amante de la cocina de bodegón y esta es su historia.

Los clásicos vermicellis Foto: Instagram @pippoparana

Buenos Aires va a una velocidad distinta, por algo le dicen “la Ciudad de la furia”. No es fácil encontrar un momento para relajar y bajarse de esa frenética forma de vivir, pero muchos optan por un momento de descanso al comer en sitios emblemáticos como los bodegones que hoy coparon la capital argentina.

Hay para todos los gustos: modernos, de comida, tradición y los clásicos que resiste el paso del tiempo como Pippo. Fundado en 1936, se convirtió en un emblema de la comida casera y, ante todo, accesible. La historia de un emblema que casi deja de existir.

Bodegón Pippo Foto: Instagram @pippoparana

Pippo, el bodegón favorito del Microcentro

Primero se ubicó en el Nuevo Mercado Modelo, donde actualmente se encuentra el Paseo La Plaza, sobre Sarmiento, entre las calles Montevideo y Rodríguez Peña. Cuatro años después, en 1941, se mudó a la vuelta para establecer alrededor de Montevideo 341, un polo gastronómico que solía convocar a estrellas del varieté y la farándula porteña. El restaurante trasnochaba por la demanda y cerraba a las seis de la mañana y al otro día abría pasado el mediodía.

Se transformó en un lugar de culto por cuidar sus tradiciones como los vinos en pingüino y los sabores clásicos atravesaron generaciones. Su éxito fue tal que logró expandirse con varias sucursales, pero la pandemia casi se lo lleva puesto. Pero las redes sociales lo empujaron para un renacer inesperado y vivir un segundo éxito en época de Instagram y TikTok.

Tras casi 90 años, su plato insignia sigue siendo el mismo: el vermicelli con tuco y pesto. No es solo un clásico del lugar, es un símbolo de la gastronomía porteña que atrae a cualquier porteño o turista que va gracias a las recomendaciones de amigos o de un tiktoker.

Los años le pasaron factura y no pudo escapar de las crisis económicas que golpearon al país, haciendo así que pierda terreno. Las sucursales fueron cerrando y solo quedó en pie el local de la calle Paraná 356, donde el restaurante funciona desde 1967.

En 2020, en plena pandemia, las restricciones hicieron que pierda clientes y costos insostenibles. De esta forma, el local de Montevideo 341 bajó sus persianas y Pippo corría serio riesgo de desaparecer hasta lo impensado.

El local de Pippo que cerró durante la pandemia Foto: Instagram @pippoparana

El revivir de Pippo

TikTok e Instagram se convirtieron, casi sin buscarlo, en su salvación. Usuarios de redes comenzaron a compartir videos y fotos de los platos abundantes y baratos del bodegón que, llamados por la nostalgia, lo volvieron a elegir.

Los videos de TikTok mostrando los vermicelli humeantes con tuco y pesto, el bife de chorizo a la Pippo - con huevo frito, morrón y papas fritas, y que junto a los mozos con delantales clásicos se volvieron virales.

Vermicelli con tuco y pesto Foto: Instagram @pippoparana

Hoy, la dirección de Pippo está en manos de Alberto, un empresario que prefiere mantener un perfil bajo, pero que supo reinventar la marca sin perder su esencia. Mantener los precios accesibles en un país con inflación constante es un desafío, pero la clave está en la fidelización de los clientes y el boca a boca digital.

A continuación, los precios de Pippo en noviembre

Pastas

Vermicellis: $6.000

Ravioles de pollo y verdura: $7.000

Ñoquis de papa: $7.500

Fucciles al huevo: $6.000

Tallarines al huevo: $6.000

Sorrentinos de jamón y queso: $9.500

Salsas

Fileto: $2.500

Tuco con carne picada: $3.000

Pesto: $3.000

4 quesos: $4.500

Mixta: $4.500

Las pastas es de lo más elegido Foto: Instagram @pippoparana

Parrilla

Bife de chorizo con guarnición: $22.000

Bife de chorizo “Pippo”: $21.000

Tira de asado grande con guarnición: $21.000

Asado mediano con guarnición: $19.500

Bondiola con guarnición: $16.000

Chorizo o morcilla: $4.500

Ensaladas

Ensalada hasta tres gustos: $4.500

Ensalada de papa, perejil y huevo: $6.000

Ensalada rusa: $7.000

Minutas

Milanesa de ternera con guarnición: $14.500

Milanesa de ternera a la napolitana con guarnición: $18.500

Papas fritas: $7.000

Puré de papas: $8.000

Tortilla de papa: $13.000

Bebidas

Gaseosas: $3.000

Agua mineral o saborizada: $3.000

Postres

Flan con dulce de leche: $8.000

Panqueque de dulce de leche: $7.500

Bombón escocés: $5.000

Almendrado: $4.500

De esta manera, una pareja gastará unos $50.000 para comer, si se pide unos clásicos vermicellis con salsa y un bife de chorizo con guarnición, con dos gaseosas y un flan con dulce de leche y bombón escocés de postre.