Una reconocida cadena lanzó un descuento único en octubre: dónde comprar hamburguesas a mitad de precio
A la hora de salir a comer afuera, una buena hamburguesa es una opción clásica, que suele llenar el estómago y sus sabores suelen ser conocidos. En este contexto, una cadena de hamburgueserías llevó una buena noticia para sus clientes, en especial para una de sus principales sucursales.
Se trata de Mi Barrio, la hamburguesería que tiene un total de 11 locales distribuidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, hay un importante beneficio para la sucursal de San Martín, ubicada en la zona céntrica del partido bonaerense.
El local ubicado en Sarmiento 1942, entre Moreno y la peatonal Belgrano, acercó una promoción única para sus clientes, que estará vigente a lo largo de toda la semana.
Hamburguesas al 50%: hasta cuándo sigue vigente la oferta
La sucursal de Mi Barrio San Martín ofrece un 50% de descuento en todos los combos completos, que traen hamburguesas y papas fritas. Además, aclararon detalles para poder disfrutar de este beneficio.
También podría interesarte
El descuento entró en vigencia el lunes 6 y finalizará el domingo 12 de octubre, inclusive.
De todos modos, dejaron en claro: el beneficio aplica para los consumos que se realizan en el salón, por lo que el delivery y las aplicaciones no entran en el 50% off que ofrece la hamburguesería Mi Barrio. Además, indicaron que no es combinable con otras promociones vigentes de la marca, o los combos que pertenecen al Menú Kids.
El local abre todos los días, entre las 12 y 23, además de que desde el sitio acercan el WhatsApp de la sucursal: 1159557383.
Las reseñas en Google Maps destacan el sabor de las hamburguesas en el local. Una usuaria detalló: "Muy lindo lugar, muy bien ambientado, chiquito pero cálido. Por otra parte, la comida buenísima, nada más para decir“.
Incluso también se destaca en aplicaciones, ya que otro consumidor escribió: “Pedimos por Pedidos Ya una para probar y la verdad nos sorprendió para bien. La hamburguesa super grande y buena cantidad de papas. Compartimos un combo entre las dos y nos re llenó”.
5 hamburguesas destacadas de Mi Barrio
- Palermo Hollywood: 2 carnes de 100 gramos, cebolla asada, huevo frito, panceta, queso Cheddar y salsa barbacoa.
- Barrio Norte: 2 carnes de 100 gramos, cebolla morada, pepinos agridulces, panceta, queso cheddar, ketchup y mostaza.
- Big Barrio: carne de 100 gramos, queso cheddar, pepinos agridulces, lechuga, cebolla y salsa Thousand Island.
- Big Bacon Crispy: 2 carnes de 100 gramos, salsa crema de mostaza, queso cheddar, cebolla crispy y mermelada de panceta.
- Caseros: 3 carnes de 100 gramos, queso cheddar, panceta, cebolla morada y salsa King Size.