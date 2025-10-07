Una reconocida cadena lanzó un descuento único en octubre: dónde comprar hamburguesas a mitad de precio

La marca ofrece un importante beneficio en una de sus sucursales, ideal para conocer los sabores de sus hamburguesas. Conocé todo, en la nota.

Hamburguesas de Mi Barrio. Foto: Instagram Mi Barrio

A la hora de salir a comer afuera, una buena hamburguesa es una opción clásica, que suele llenar el estómago y sus sabores suelen ser conocidos. En este contexto, una cadena de hamburgueserías llevó una buena noticia para sus clientes, en especial para una de sus principales sucursales.

Se trata de Mi Barrio, la hamburguesería que tiene un total de 11 locales distribuidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, hay un importante beneficio para la sucursal de San Martín, ubicada en la zona céntrica del partido bonaerense.

Descuentos en hamburguesería Mi Barrio. Foto: Instagram

El local ubicado en Sarmiento 1942, entre Moreno y la peatonal Belgrano, acercó una promoción única para sus clientes, que estará vigente a lo largo de toda la semana.

Hamburguesas al 50%: hasta cuándo sigue vigente la oferta

La sucursal de Mi Barrio San Martín ofrece un 50% de descuento en todos los combos completos, que traen hamburguesas y papas fritas. Además, aclararon detalles para poder disfrutar de este beneficio.

Una de las hamburguesas de Mi Barrio. Foto: Captura Instagram mibarriohamburgueseria.

El descuento entró en vigencia el lunes 6 y finalizará el domingo 12 de octubre, inclusive.

De todos modos, dejaron en claro: el beneficio aplica para los consumos que se realizan en el salón, por lo que el delivery y las aplicaciones no entran en el 50% off que ofrece la hamburguesería Mi Barrio. Además, indicaron que no es combinable con otras promociones vigentes de la marca, o los combos que pertenecen al Menú Kids.

El local abre todos los días, entre las 12 y 23, además de que desde el sitio acercan el WhatsApp de la sucursal: 1159557383.

Hamburguesería Mi Barrio, sucursal San Martín. Foto: Google Maps

Las reseñas en Google Maps destacan el sabor de las hamburguesas en el local. Una usuaria detalló: "Muy lindo lugar, muy bien ambientado, chiquito pero cálido. Por otra parte, la comida buenísima, nada más para decir“.

Incluso también se destaca en aplicaciones, ya que otro consumidor escribió: “Pedimos por Pedidos Ya una para probar y la verdad nos sorprendió para bien. La hamburguesa super grande y buena cantidad de papas. Compartimos un combo entre las dos y nos re llenó”.

5 hamburguesas destacadas de Mi Barrio