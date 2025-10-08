Llega el esperado Festival del Asado y la Empanada: cuándo y dónde será el evento que reúne lo mejor de los clásicos argentinos

Muchas opciones para almorzar, picar o cenar con vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y ricos postres.

Festival del asado en CABA Foto: Turismo Buenos Aires

Para este fin de semana largo, en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar el Festival del Asado y la Empanada 2025, una celebración dedicada a los sabores más emblemáticos de la gastronomía argentina. El evento se realizará en el Hipódromo de Palermo y la entrada es gratuita.

Cuándo y dónde se realiza

Fechas: sábado 11 y domingo 12 de octubre

Horario: de 12 a 23 horas

Lugar: Hipódromo de Palermo, Ciudad de Buenos Aires

Entrada: gratuita

Lo de Charly, parrilla abierta las 24hs. Foto: Instagram @parrillalodecharly

Llega una nueva edición de la fiesta gastronómica que reunirá a los mejores asadores del país: todos los cortes, métodos de cocción y variedades. Costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres, achuras y mucho más.

Además, será un festival federal en el que vas a encontrar empanadas de todas las regiones argentinas: múltiples recetas e ingredientes para la misma pasión de esta comida bien tradicional.

El truco para las mejores empanadas caseras de carne al descubierto

Las empanadas o canastitas son una de las típicas comidas argentinas. Funcionan como “comodín” en la cocina, ya que variando su relleno es posible comer delicioso durante toda la semana sin aburrir al paladar.

Las empanadas de carne suelen ser las grandes protagonistas y en Argentina, la empanada se posiciona como el segundo plato típico después del asado, consolidándose como un símbolo de la rica cultura culinaria del país.

Empanadas, comida. Foto: Unsplash.

Receta de empanadas de carne

Ingredientes

1 huevo

1/2 taza de agua tibia

1 cucharadita de sal

3 tazas de harina de trigo

1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente)

Para el relleno (opción clásica de carne):

250 g de carne molida de vaca

1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

1/2 pimiento rojo picado

1 huevo duro picado (opcional)

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Para la masa:

Mezclar en un recipiente grande la harina y la sal

Sumar la manteca con la harina y la sal

Mezclar con la mano hasta que los ingredientes se hayan integrado bien

Incorporar el huevo y el agua tibia

Amasar hasta lograr una masa suave y dejar reposar, tapado con un repasador, por unos 30 minutos

Para el relleno:

Sofreír en una sartén la cebolla, ajo y pimiento

Incorporar la carne molida, hasta alcanzar un dorado perfecto

Condimentar con el comino, pimentón, sal y pimienta. Cocinar unos instantes más

Dejar enfriar el preparado, hasta el momento de armar las empanadas

Paso a paso de la receta