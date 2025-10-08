Llega el esperado Festival del Asado y la Empanada: cuándo y dónde será el evento que reúne lo mejor de los clásicos argentinos
Para este fin de semana largo, en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar el Festival del Asado y la Empanada 2025, una celebración dedicada a los sabores más emblemáticos de la gastronomía argentina. El evento se realizará en el Hipódromo de Palermo y la entrada es gratuita.
Cuándo y dónde se realiza
- Fechas: sábado 11 y domingo 12 de octubre
- Horario: de 12 a 23 horas
- Lugar: Hipódromo de Palermo, Ciudad de Buenos Aires
- Entrada: gratuita
Llega una nueva edición de la fiesta gastronómica que reunirá a los mejores asadores del país: todos los cortes, métodos de cocción y variedades. Costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres, achuras y mucho más.
Además, será un festival federal en el que vas a encontrar empanadas de todas las regiones argentinas: múltiples recetas e ingredientes para la misma pasión de esta comida bien tradicional.
El truco para las mejores empanadas caseras de carne al descubierto
Las empanadas o canastitas son una de las típicas comidas argentinas. Funcionan como “comodín” en la cocina, ya que variando su relleno es posible comer delicioso durante toda la semana sin aburrir al paladar.
También podría interesarte
Las empanadas de carne suelen ser las grandes protagonistas y en Argentina, la empanada se posiciona como el segundo plato típico después del asado, consolidándose como un símbolo de la rica cultura culinaria del país.
Receta de empanadas de carne
Ingredientes
- 1 huevo
- 1/2 taza de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 3 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de manteca (a temperatura ambiente)
- Para el relleno (opción clásica de carne):
- 250 g de carne molida de vaca
- 1 cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- 1/2 pimiento rojo picado
- 1 huevo duro picado (opcional)
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Para la masa:
- Mezclar en un recipiente grande la harina y la sal
- Sumar la manteca con la harina y la sal
- Mezclar con la mano hasta que los ingredientes se hayan integrado bien
- Incorporar el huevo y el agua tibia
- Amasar hasta lograr una masa suave y dejar reposar, tapado con un repasador, por unos 30 minutos
Para el relleno:
- Sofreír en una sartén la cebolla, ajo y pimiento
- Incorporar la carne molida, hasta alcanzar un dorado perfecto
- Condimentar con el comino, pimentón, sal y pimienta. Cocinar unos instantes más
- Dejar enfriar el preparado, hasta el momento de armar las empanadas
Paso a paso de la receta
- Estirar la masa hasta que quede bien fina (a gusto) y cortar círculos, del tamaño clásico de una empanada
- Agregar el preparado de la carne molida en cada círculo y sumar huevo duro si se prefiere
- Cerrar y hacer el repulgue más lindo del mundo
- Pintar las empanadas con huevo batido y cocinar por 25 minutos, con un horno a 180º
- Retirar cuando estén bien doraditas y saborear la mejor receta de empanadas caseras.