Feriado del 10 de octubre: cómo funcionan los bancos, trenes, colectivos y supermercados en todo el país este vieres

Con el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, este viernes 10 será feriado nacional. Los servicios públicos, el transporte y la actividad bancaria modificarán sus horarios habituales.

Cómo funcionan los servicios este feriado. Foto: NA

Este viernes 10 de octubre será feriado en todo el país por el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que originalmente se conmemora el 12 de octubre. El objetivo del cambio es fomentar el turismo y permitir un nuevo fin de semana largo, el anteúltimo del año.

Como ocurre en cada jornada no laborable, el funcionamiento de los servicios públicos y privados sufrirá algunas modificaciones. Las dependencias de la administración pública nacional, provincial y municipal permanecerán cerradas, mientras que los medios de transporte operarán con cronogramas especiales.

El transporte público funcionará con cronograma de feriados y a frecuencia reducida. Foto: NA.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los colectivos circularán con frecuencia reducida, mientras que el Subte y el Premetro lo harán bajo el horario de domingos y feriados, con la primera formación partiendo a las 8 y la última entre las 21 y las 22, según la línea.

En tanto, los trenes Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa mantendrán su esquema de feriado, mientras que el Tren Mitre aplicará un cronograma especial debido a obras de renovación de vías.

El servicio bancario permanecerá inactivo, ya que las sucursales estarán cerradas durante toda la jornada. Sin embargo, los usuarios podrán realizar operaciones por home banking, billeteras digitales y cajeros automáticos, que funcionarán con normalidad para extracciones, transferencias y pagos con tarjetas.

Funcionamiento de los cajeros en día feriado. Foto: Freepik

En contraste, los supermercados y comercios de grandes cadenas abrirán sus puertas con atención habitual, sin restricciones horarias, lo que permitirá realizar compras como un día normal.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el estacionamiento estará permitido en avenidas y calles donde rige la prohibición de 7 a 21 los días hábiles, pero seguirá prohibido en zonas de restricción las 24 horas. Por su parte, los peajes funcionarán con esquema de fin de semana, con hora pico entre las 11 y las 15 hacia provincia, y entre las 17 y las 21 hacia el centro porteño.

Funcionamiento del peaje en día feriado.

El feriado de octubre será uno de los últimos del año. Aún restan tres fines de semana largos: el del 21 y 24 de noviembre, con un feriado puente y el Día de la Soberanía Nacional, y los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre, por la Inmaculada Concepción y la Navidad.

De este modo, el feriado del viernes 10 no solo marcará una nueva oportunidad para el descanso y el turismo, sino también una jornada con servicios adaptados, ideal para planificar con anticipación los traslados y las compras.