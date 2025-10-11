Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de octubre de 2025

Clima en BA

Para este sábado en Buenos Aires, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 5.6°C y la humedad alcanzará un 55%. El día se mantendrá tranquilo con vientos que llegarán a una velocidad máxima de 10 km/h, insuflando un aire fresco a la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones serán similares, las temperaturas subirán a un máximo de 15.7°C. La humedad descenderá ligeramente, proporcionando una tarde agradable para disfrutar al aire libre. Los vientos se mantendrán suaves, asegurando una sensación térmica agradable. Hacia la noche, el cielo permanecerá con una nubosidad dispersa, perfecto para una tranquila noche bajo las estrellas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 11 de octubre de 2025, el fenómeno astronómico tendrá lugar a las 08:05 y concluirá a las 17:52 respectivamente.