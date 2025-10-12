Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para San Luis

Hoy en San Luis, el clima estará protagonizado por un día parcialmente nuboso. Durante la mañana se esperan cielos con intervalos nubosos y temperaturas mínimas que rondarán los 7.5°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, lo que podría brindar una sensación térmica ligeramente más fresca. Si planeas salir, ten en cuenta esta condición y quizás lleves una capa adicional. Recuerda que puedes visitar el enlace para más detalles sobre el clima en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto con temperaturas máximas que alcanzarán los 17.7°C. Es poco probable que se presente precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. La humedad permanecerá en un nivel max de 66%, lo que hará el aire relativamente seco. Se espera que las condiciones ventosas continúen con ráfagas media de hasta 36 km/h.

Puntos importantes: En general, el día será propicio para actividades al aire libre, aunque debido al viento, es recomendable estar prevenido.