Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025
En Santa Cruz, el día comienza con un amanecer nublado. Durante la mañana, se anticipa un clima mayormente nublado con temperaturas alrededor de los 4.7°C. No se espera precipitación significativa en esta parte del día, lo que asegura un ambiente seco. La velocidad del viento máxima matutina llega hasta los 25 km/h, aportando una brisa fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
La tarde en Santa Cruz se mantendrá con cielo parcial y temperaturas aumentando a los 32.3°C al caer la noche. Se estima que el viento continúe soplando con una velocidad máxima de 30 km/h, proporcionando una sensación más fresca en el ocaso. La humedad durante la jornada se encuentra en 95%, ofreciendo un ambiente húmedo. La puesta de sol se producirá a las 17:34, cerrando un día dinámico desde el punto de vista meteorológico.