Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

domingo, 12 de octubre de 2025, 06:03

En Santa Cruz, el día comienza con un amanecer nublado. Durante la mañana, se anticipa un clima mayormente nublado con temperaturas alrededor de los 4.7°C. No se espera precipitación significativa en esta parte del día, lo que asegura un ambiente seco. La velocidad del viento máxima matutina llega hasta los 25 km/h, aportando una brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

La tarde en Santa Cruz se mantendrá con cielo parcial y temperaturas aumentando a los 32.3°C al caer la noche. Se estima que el viento continúe soplando con una velocidad máxima de 30 km/h, proporcionando una sensación más fresca en el ocaso. La humedad durante la jornada se encuentra en 95%, ofreciendo un ambiente húmedo. La puesta de sol se producirá a las 17:34, cerrando un día dinámico desde el punto de vista meteorológico.