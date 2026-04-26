Todo listo para el Festival de la Milanesa Serrana:

Todo listo para el Festival de la Milanesa Serrana. Foto: Freepik

La clásica milanesa vuelve a ser protagonista en Sierra de la Ventana con la segunda edición del Festival de la Milanesa Serrana, un evento que combina gastronomía, turismo y cultura local. La cita será del 15 al 17 de mayo y promete atraer a visitantes de toda la provincia.

El festival busca potenciar la actividad económica de la región y posicionarse como una propuesta única en el sudoeste bonaerense.

El festival de la milanesa serrana será del 15 al 17 de mayo y promete atraer a visitantes de toda la provincia. Foto: Tornquist Municipio.

Más de 25 restaurantes y milanesas únicas en Sierra de la Ventana

Durante dicho fin de semana, más de 25 locales gastronómicos de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray ofrecerán su propia versión de la milanesa serrana. La consigna es clara: creatividad total.

“Cada restaurante hará su propia versión de milanesa especial para ese fin de semana… no puede haber dos milanesas iguales”, explicaron desde la organización.

Las opciones podrán incluir carne, pollo, pescado o incluso alternativas vegetarianas, lo que amplía la experiencia para todo tipo de público.

Más de 25 locales gastronómicos de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray ofrecerán su propia versión de la milanesa serrana. Foto: Tornquist Municipio.

El sándwich gigante que será furor en el Festival de la Milanesa Serrana

Uno de los momentos más esperados será el domingo de cierre, cuando se prepare un sándwich gigante de milanesa sobre la avenida principal. Cada restaurante aportará dos metros de preparación, en una acción colectiva que luego será vendida al público.

Lo recaudado tendrá un fin solidario: será destinado a la Escuela Primaria Nº 6 de la localidad.

La recaudación del festival de la milanesa serrana será destinado a la Escuela Primaria Nº 6 de la localidad. Foto: Turismo Buenos Aires

Además de la propuesta gastronómica, el evento contará con espectáculos musicales en vivo, paseo de artesanos y actividades recreativas, convirtiéndose en un plan ideal para una escapada de fin de semana.

El festival nació en el marco del Día de la Milanesa y en su primera edición logró una gran convocatoria, con cifras de venta que superaron las expectativas.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana

En auto (la opción más directa):

Distancia: 550 km

Duración: entre 6 y 7 horas

Ruta recomendada:

Tomar la Ruta Nacional 3 hasta Azul.

Luego empalmar con la Ruta Nacional 226.

Continuar por la Ruta Provincial 76 hasta Sierra.

Es un camino en buen estado y bastante utilizado para turismo.

En micro (económico y práctico):

Varias empresas salen desde Terminal de Ómnibus de Retiro.

Duración: entre 8 y 10 horas.

Destino: algunas llegan directo y otras a Bahía Blanca, desde donde podés tomar otro micro o combi.

Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo Tornquist

Con una fuerte identidad argentina y una propuesta que combina tradición y creatividad, el Festival de la Milanesa Serrana busca consolidarse como un clásico del calendario turístico.

Para quienes buscan una experiencia distinta, buena comida y paisajes serranos, Sierra de la Ventana se posiciona como uno de los destinos más atractivos para mayo.