Todo listo para el Festival de la Milanesa Serrana: tres días de sabores imperdibles, ideales para una escapada en mayo 2026
Restaurantes, música en vivo y un sándwich gigante solidario marcan el regreso de este evento gastronómico ultra esperado por los fanáticos de uno de los platos más argentinos que existen. Dónde es, cuándo y cómo llegar.
La clásica milanesa vuelve a ser protagonista en Sierra de la Ventana con la segunda edición del Festival de la Milanesa Serrana, un evento que combina gastronomía, turismo y cultura local. La cita será del 15 al 17 de mayo y promete atraer a visitantes de toda la provincia.
El festival busca potenciar la actividad económica de la región y posicionarse como una propuesta única en el sudoeste bonaerense.
Más de 25 restaurantes y milanesas únicas en Sierra de la Ventana
Durante dicho fin de semana, más de 25 locales gastronómicos de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray ofrecerán su propia versión de la milanesa serrana. La consigna es clara: creatividad total.
“Cada restaurante hará su propia versión de milanesa especial para ese fin de semana… no puede haber dos milanesas iguales”, explicaron desde la organización.
Las opciones podrán incluir carne, pollo, pescado o incluso alternativas vegetarianas, lo que amplía la experiencia para todo tipo de público.
El sándwich gigante que será furor en el Festival de la Milanesa Serrana
Uno de los momentos más esperados será el domingo de cierre, cuando se prepare un sándwich gigante de milanesa sobre la avenida principal. Cada restaurante aportará dos metros de preparación, en una acción colectiva que luego será vendida al público.
Lo recaudado tendrá un fin solidario: será destinado a la Escuela Primaria Nº 6 de la localidad.
Además de la propuesta gastronómica, el evento contará con espectáculos musicales en vivo, paseo de artesanos y actividades recreativas, convirtiéndose en un plan ideal para una escapada de fin de semana.
El festival nació en el marco del Día de la Milanesa y en su primera edición logró una gran convocatoria, con cifras de venta que superaron las expectativas.
Cómo llegar a Sierra de la Ventana
En auto (la opción más directa):
- Distancia: 550 km
- Duración: entre 6 y 7 horas
Ruta recomendada:
- Tomar la Ruta Nacional 3 hasta Azul.
- Luego empalmar con la Ruta Nacional 226.
- Continuar por la Ruta Provincial 76 hasta Sierra.
Es un camino en buen estado y bastante utilizado para turismo.
En micro (económico y práctico):
Varias empresas salen desde Terminal de Ómnibus de Retiro.
- Duración: entre 8 y 10 horas.
- Destino: algunas llegan directo y otras a Bahía Blanca, desde donde podés tomar otro micro o combi.
Con una fuerte identidad argentina y una propuesta que combina tradición y creatividad, el Festival de la Milanesa Serrana busca consolidarse como un clásico del calendario turístico.
Para quienes buscan una experiencia distinta, buena comida y paisajes serranos, Sierra de la Ventana se posiciona como uno de los destinos más atractivos para mayo.