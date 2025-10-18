El chocolate más querido por los argentinos lo hizo de nuevo y lanzó budines con el relleno más delicioso

Una buena opción para la tarde o cuando te tiente algo dulce. ¿Dónde conseguirlos?

Una nueva tentación para tus meriendas Foto: Instagram @agoschinelli

A la hora de marcas de chocolates y dulces, una de las primeras opciones que piensan los argentinos es Arcor. Recientemente, se conoció que sacaron al mercado nuevos budines, rellenos Águila y Cofler, para la hora del mate y las sobremesas.

Budín Cofler Foto: Instagram @_golosinas_bianca25

El budín Águila tiene la particularidad de tener masa húmeda, sabor chocolate y relleno cremoso de chocolate. El de Cofler es vainilla con corazón de dulce de leche, un clásico argentino delicioso.

Se presentan en formato de 250 gramos, listos para disfrutar en casa, en el trabajo o en una juntada.

Relleno con el chocolate favorito de todos Foto: Instagram @kiosco_nacion_lujan_

El nuevo pan dulce navideño con un toque irresistible de chocolate

El primer lanzamiento es el Pan Dulce Cofler Relleno, disponible en dos versiones:relleno con dulce de leche y chips de chocolate, y relleno sabor chocolate con chips. Ambas opciones conservan el espíritu del pan dulce clásico, pero con el sello inconfundible de Cofler.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: Instagram / kiosco_nacion_lujan.

Su presentación moderna y su envase llamativo apuntan tanto al público general como a los comerciantes que buscan destacarse con productos atractivos para la temporada festiva. Ya se puede adquirir en las principales cadenas de supermercados del país (Coto, Jumbo, Vea, entre otros) por un costo de $16.000 en su única versión de 530 gramos.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: X / @infokioscos.

De esta forma, Arcor mantiene su apuesta por innovar dentro de las tradiciones argentinas, ofreciendo cada año versiones renovadas de los clásicos navideños. El pan dulce Cofler se presenta así como una opción ideal para compartir en familia, regalar o sumar a la mesa con un toque de originalidad.

Otro lanzamiento de Arcor: el nuevo helado sin gluten de Cofler

Junto a esta propuesta, la compañía también anunció la incorporación del nuevo helado Cofler Frutilla a la Crema, en pote de 250 gramos, pensado para disfrutar en cualquier momento del año.

Este producto se distingue por ser sin gluten, lo que lo convierte en una alternativa apta para personas con celiaquía, y refuerza la orientación de Arcor hacia opciones más inclusivas y de calidad certificada. Su costo en los principales supermercados del país es de $8.350 en su versión de 250 gramos.

El sabor elegido, frutilla a la crema, responde a una de las combinaciones más tradicionales y demandadas por el público argentino.Cremoso, frutal y con el sello de calidad de la marca, el nuevo heladoCoflerse perfila como uno de los destacados de la marca.