Problemas para viajar en el Día de la Madre: un tren clave del AMBA funcionará menos horas

Trenes Argentinos advirtió que habrá un esquema especial a lo largo de todo el fin de semana, lo que presentará dolores de cabeza para trasladarse.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Distintas líneas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires se encuentran atravesadas por distintas obras que pueden derivar en complicaciones para viajar. Así ocurrirá durante el domingo 19 de octubre, el Día de la Madre en todo el territorio argentino.

Según lo informado por Trenes Argentinas, por obras que tienen que ver con la renovación de vías, se modificó el esquema de horarios del tren Mitre, en sus tres ramales: Tigre, Mitre y José León Suárez.

Vuelve un servicio de tren clave para los amantes de las escapadas Foto: Trenes Argentinos

Este cambio afecta también al sábado 18, que tiene que ver con modificaciones en el cronograma de inicio y fin de los servicios.

Los principales cambios impactan en el ramal Suárez, ya que en ambas direcciones comenzará a funcionar cerca del mediodía, con la primera salida desde Retiro a las 12:26 y desde José León Suárez a las 11:24. Además, el ramal Mitre finalizará más temprano de lo habitual, con la última salida desde Bartolomé Mitre a las 21:19.

Cambios en el tren Mitre durante el Día de la Madre

Ramal Tigre

Victoria - Tigre : primer tren a las 6:51 y último a las 23:51.

Retiro - Victoria : primer tren a las 6:25 y último a las 23:00.

Victoria - Retiro : primer tren a las 6:17 y último a las 22:01.

Tigre - Retiro: primer tren a las 6:50 y último a las 21:44.

Ramal Suárez

Retiro - J. L. Suárez : primer tren a las 12:26 y último a las 23:07.

J. L. Suárez - Retiro: primer tren a las 11:24 y último a las 22:12.

Ramal Mitre

Retiro - Bmé. Mitre : primer tren a las 6:28 y último a las 20:32.

Bmé. Mitre - Retiro: primer tren a las 6:47 y último a las 21:19.

Cambios en el tren Mitre durante el Día de la Madre. Foto: Trenes Argentinos

El Tren Mitre se interrumpe: cuándo dejará de funcionar

La empresa indicó que durante el fin de semana del viernes 21 al lunes 24 de noviembre continuarán las obras de renovación de vías en el ramal Tigre y trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro.

Por ello, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados hasta Belgrano R, mientras que el ramal Tigre quedará interrumpido.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Según se comunicó desde la empresa estatal, en el ramal Tigre ya se renovaron más de 15 kilómetros de vías como parte del reacondicionamiento del tendido entre Retiro y su cabecera en la zona norte del conurbano bonaerense. “Actualmente, el estado de la infraestructura obliga a mantener restricciones de velocidad en más de 40 tramos del trazado para garantizar la seguridad operacional”, explicaron mediante un comunicado.