Cómo será el nuevo shopping en Chile que buscará atraer más turistas argentinos: locales, oficinas y terraza con vista al lago

La aparición de este centro comercial busca ser una tentación para los viajeros que cruzan la Cordillera de los Andes en busca de un ahorro en sus compras.

Shopping, compras, locales. Foto: Reuters/Rachel Wisniewski

Muchos argentinos aprovechan sus viajes a Chile para realizar compras, ya que el país trasandino ofrece buenos precios y varias promociones. En este marco, apareció una grata noticia para aquellos que están detrás de las ofertas, ya que se está construyendo un nuevo shopping un amplio abanico de locales.

Se trata del Centro Comercial Rosa Emilia, que estará ubicado en Puerto Varas, en la provincia chilena de Llanquihue. Dicha zona se encuentra a la altura de Río Negro, además de situarse cerca también de Chubut y Neuquén.

Shopping, locales. Foto: Pixabay.

La aparición de este shopping busca ser una tentación para los turistas, en especial los argentinos que cruzan la Cordillera de los Andes en busca de un ahorro en sus compras.

En cada fin de semana largo, o periodo de vacaciones, se nota el crecimiento de la cantidad de autos que se dirigen a Chile desde Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre otros. El motivo detrás es la diferencia de precios, así como también la variedad en los productos ofrecidos.

Ideal para los argentinos: así será el nuevo shopping que llega a Chile

El Centro Comercial Rosa Emilia se desarrolla en un terreno de 11.127 metros cuadrados, aunque la primera etapa tendrá trabajos sobre 2.833. Con un gasto estimado de casi 5 millones de dólares, la empresa Inversiones Milauquén busca potenciar el comercio y el desarrollo urbano de la ciudad.

Se espera que el shopping tenga:

19 locales comerciales

Oficinas

Terraza con vista al lago Llanquihue

Bodega y baños

La zona en la que se instalará el nuevo shopping en Chile. Foto: Google Maps

Su ubicación será sobre la calle Colón, en el centro de Puerto Varas, por lo que habrá también diversas opciones gastronómicas y hoteleras para disfrutar de la estadía.

Cabe aclarar que la apertura de este establecimiento ocurriría a finales de 2026, ya que todavía hay trabajos por realizar. De todos modos, su aparición puede significar un aumento en el flujo de los cruces en el paso internacional Cardenal Samoré.