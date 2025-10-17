Después de 30 años, cierra el shopping más emblemático de Palermo

Ubicado en un lugar estratégico, está permitida la construcción de vivienda, hotel, locales comerciales y equipamiento de usos mixtos.

Shopping, locales. Foto: Pixabay.

La empresa Consultatio, propiedad de Eduardo Costantini, se adjudicó el predio donde hoy funciona el complejo comercial Portal Palermo, que había sido puesto a la venta por el Gobierno. La desarrolladora se impuso en la subasta con una oferta de 127 millones de dólares por los 42 mil metros cuadrados que posee el terreno.

Si bien el destino final del terreno dependerá de los permisos urbanísticos que otorgue la Ciudad, se prevé que allí se impulse un proyecto de gran escala y uso mixto, que combine espacios residenciales, comerciales y posiblemente hoteleros. El contrato de concesión de los locales de Easy y Jumbo, que actualmente ocupan el lugar, vence en 2026.

Portal Palermo. Foto: portalpalermo.com.ar

El terreno actualmente ocupado por el centro comercial Portal Palermo, administrado por Cencosud desde hace casi 30 años, deberá ser entregado en un plazo máximo de diez meses a partir de la adjudicación, según lo estipulado en los pliegos de la subasta. Durante ese período se llevará adelante una transición operativa destinada a garantizar el funcionamiento del complejo mientras se concreta el traspaso.

Aunque el contrato de concesión vence en 2026, se acordó una entrega anticipada mediante un esquema que contemple un retiro gradual y ordenado de las instalaciones. Cencosud continuará al frente de la operación hasta que finalice el proceso de desocupación definitiva.

Portal Palermo. Foto: portalpalermo.com.ar

Portal Palermo, un emblema del barrio porteño

Portal Palermo abrió sus puertas en 1996 y rápidamente se convirtió en un punto de referencia para el consumo y el entretenimiento en la ciudad de Buenos Aires. Ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, el predio se consolidó como un centro comercial estratégico en la zona norte de la capital, combinando hipermercado, locales de moda, gastronomía y servicios en un solo espacio.

Portal Palermo. Foto: portalpalermo.com.ar

A lo largo de casi tres décadas albergó marcas reconocidas y funcionó como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su integración con el hipermercado Jumbo y la tienda para el hogar Easy lo distinguió de otros shoppings de la ciudad, posicionándolo como un polo comercial de gran peso dentro de la vida cotidiana de los porteños.

Qué van a construir en el predio del Ejército en Palermo

En diálogo con Clarín, desde Consultatio adelantaron que podrán “cumplir el sueño de desarrollar un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura”.

“Primero vamos a trabajar en el diseño del macrolotes, los caminos internos, los parques, las esculturas y toda la parte de diseño. Luego arrancaremos con la construcción de los edificios”, añadieron.