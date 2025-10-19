Una famosa cadena de supermercados cerró varias sucursales en el país: qué pasará con sus empleados

La cadena de supermercados, propiedad del grupo Cencosud, baja las persianas en dos de sus locales por caída del consumo y aumento de costos. La medida forma parte de una reestructuración que podría estar vinculada a futuros movimientos estratégicos.

Inflación, compras, supermercado. Foto: Reuters.

La cadena de supermercados Vea, propiedad del grupo Cencosud, cerró definitivamente sus locales en Castelar y Moreno, en la provincia de Buenos Aires, dejando a 80 trabajadores sin empleo.

Los carteles de cierre ya se colocaron en las puertas de ambos establecimientos. El supermercado de Castelar funcionaba en la avenida Estanislao Zeballos 3154, mientras que la sucursal de Moreno operaba en un local alquilado, lo que facilitó su salida.

Supermercado Vea, propiedad de Cencosud. Foto: Archivo.

Los motivos del cierre

Fuentes gremiales señalaron que la decisión responde a una caída del consumo cercana al 30% interanual, combinada con un aumento de los costos operativos, como alquileres, energía y logística, que volvieron insostenible la operación de las sucursales. Incluso en Castelar, donde el inmueble es propio, la ecuación financiera dejó de ser viable.

“Por ahora se pudo resolver sin conflicto sindical. De todos modos, el panorama es muy desalentador: nosotros tenemos a los cajeros entre nuestros afiliados en el gremio y tenemos en claro que la facturación bajó mucho por la caída estrepitosa de consumo”, explicó Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), en diálogo con Primer Plano Online.

Parte del personal fue indemnizado al 100% y otra parte fue reubicada en otras unidades del grupo, como Jumbo o Disco, evitando conflictos mayores con los trabajadores.

Supermercado. Foto: Unsplash.

Un ajuste que trasciende la provincia de Buenos Aires

Los cierres en Castelar y Moreno forman parte de una reestructuración nacional de Cencosud. En las últimas semanas, también se confirmaron cierres en San Martín (Catamarca) y Villa Krause (San Juan), afectando a más de 100 empleados.

En Lobos, por ejemplo, se registró un vaciamiento progresivo de góndolas y retiro de mercadería previo al cierre. La empresa aún no emitió comentarios oficiales sobre próximos pasos, aunque fuentes del sector indican que Cencosud evalúa nuevos ajustes.

Estos cambios coinciden con versiones que apuntan a una posible adquisición de los activos de Carrefour en Argentina. Analistas aseguran que el grupo busca optimizar su estructura antes de eventuales observaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que podría intervenir ante una posición dominante.

La cadena de supermercados Carrefour. Foto: Reuters/Dado Ruvic

Actualmente, Cencosud controla marcas como Jumbo, Disco, Vea, Easy, Basualdo y Makro. Una eventual compra de Carrefour consolidaría al grupo como el principal operador supermercadista del país, con más de mil locales en todo el territorio nacional.