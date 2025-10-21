Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima se mantendrá fresco con un cielo mayormente parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas se prevén en 7.3°C, lo que hace recomendable salir abrigado en las primeras horas del día. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 11 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescor en las horas iniciales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las condiciones mejorarán progresivamente. Se espera que el mercurio en los termómetros suba hasta los 21.9°C, brindándonos una tarde más agradable. A pesar del aumento de temperatura, el viento seguirá soplando, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. No se pronostican precipitaciones, por lo que podrás disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La humedad se mantendrá en un nivel confortable, alrededor del 54%.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 08:12 y el atardecer para las 18:21. Con cielos despejados hacia la tarde, será una buena oportunidad para disfrutar de la vista del firmamento.