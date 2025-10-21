Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima en Córdoba
Canal 26
Por Canal 26
martes, 21 de octubre de 2025, 06:02

Hoy en Córdoba, el clima se mantendrá fresco con un cielo mayormente parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas se prevén en 7.3°C, lo que hace recomendable salir abrigado en las primeras horas del día. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 11 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescor en las horas iniciales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las condiciones mejorarán progresivamente. Se espera que el mercurio en los termómetros suba hasta los 21.9°C, brindándonos una tarde más agradable. A pesar del aumento de temperatura, el viento seguirá soplando, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. No se pronostican precipitaciones, por lo que podrás disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La humedad se mantendrá en un nivel confortable, alrededor del 54%.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 08:12 y el atardecer para las 18:21. Con cielos despejados hacia la tarde, será una buena oportunidad para disfrutar de la vista del firmamento.