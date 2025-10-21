Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

El clima por la mañana

Esta mañana en Mendoza se observará un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.6°C. A lo largo de la mañana, la clima se mantendrá bastante agradable, con vientos leves provenientes del norte que no superarán los 22 km/h. La humedad relativa rondará el 44%, así que no se esperan precipitaciones importantes durante esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, la situación cambiará ligeramente con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 17.5°C. Las condiciones climáticas seguirán siendo parcialmente nubosas y la velocidad del viento aumentará un poco hasta alcanzar los 8 km/h. Para la noche, se espera que el clima permanezca estable, con temperaturas que seguirán siendo razonablemente amenas, favoreciendo así actividades al aire libre.