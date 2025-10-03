Una de las esquinas más icónicas de CABA está en el barrio “más cool”: el lugar donde el fútbol y la pasión se unen

Plazas con arboledas únicas, un polo gastronómico sorprendente y una excelente calidad de vida hacen de este barrio un sitio único en la ciudad y, ahora, también un referente internacional. Un recorrido por sus calles más emblemáticas.

Villa Devoto, el barrio más cool de Buenos Aires. Foto: Instagram @devoto.ph

Villa Devoto tiene bien puesto su apodo de “jardín de la ciudad”. Sus calles arboladas, plazas únicas y un polo gastronómico que sorprende a quienes lo visitan lo convierten en un barrio especial, y ahora también en un referente internacional: la revista Time Out lo eligió como uno de los barrios más “cool” del mundo, ocupando el puesto 37 en su ranking anual.

Según la revista, la mejor época para recorrer el barrio que destaca por su calidad de vida es octubre y noviembre, cuando se pueden disfrutar plenamente espacios como el Paseo de las Artes Latinoamericanas, que exhibe 17 macizos de flores en homenaje a artistas y escritores de la región, incluidos Diego Rivera y Pablo Neruda.

Le dicen "El jardín de la Ciudad" e impacta por su polo gastronómico Foto: Instagram @martin_recorre

El barrio de Villa Devoto, conocido como el “jardín de la Ciudad”, está comprendido por Avenida General Paz, calle Campana, calle Gutenberg, avenida San Martín, Av. Francisco Beiró, calle Joaquín V. González, calle Baigorria y avenida Lope de Vega. Limita con Villa Pueyrredón al norte; Agronomía y Villa del Parque al este; Monte Castro y Villa Real al sur; y con los partidos de Tres de Febrero y General San Martín al oeste.

Además, cuenta con una rica tradición futbolística, siendo el barrio donde Diego Maradona vivió durante muchos años. Time Out destaca además que nuevos restaurantes vanguardistas, como 4TA PARED, se suman a bares y locales históricos, convirtiendo al barrio en un punto de encuentro culinario de referencia.

La esquina más emblemática: Segurola y Habana

La intersección de Segurola y Habana 4310 se transformó en un símbolo de Maradona, donde vivió durante la década del ’90 junto a su exesposa Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Giannina, en el séptimo piso del edificio. Esta esquina se hizo famosa cuando Maradona reveló su dirección públicamente tras una discusión con el jugador Julio César Toresani durante su regreso a Boca Juniors en 1995.

Segurola y Habana, la esquina más emblemática de CABA en Villa Devoto. Foto: Google Maps.

Tras su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, un hincha pegó calcomanías que cambiaban el nombre de la intersección por “Diego” y “Maradona”, pero luego fue removido. Para oficializar el homenaje, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instaló una placa en el costado del edificio: “Esquina Diego Armando Maradona, en homenaje a un símbolo del fútbol argentino y mundial”, consolidando así su lugar en la historia del barrio y del país.

De esta manera, Villa Devoto se consolida como un barrio que combina modernidad, gastronomía y espacios verdes con una rica tradición futbolera, convirtiéndose en un destino imperdible para quienes quieren disfrutar de lo mejor de Buenos Aires.