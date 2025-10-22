Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima de hoy

Clima para la mañana de este miércoles en Neuquén. Se pronostica un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán desde los 4.9°C. La máxima prevista para el día será de 17°C, con una velocidad del viento que rondará los 13 km/h. La humedad relativa estará dentro de un rango confortable, alcanzando el 71% en su punto más alto.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo parte nubladas, con la temperatura en descenso hacia la noche. El viento mantendrá una velocidad estable para esta jornada, alrededor de 13 km/h, proporcionando una jornada fresca. No se esperan lluvias, lo que hará que la noche sea agradable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

Según la previsión astronómica, el sol hará su primera aparición a las 08:47 y descenderá del cielo a las 18:16. La luz del día será óptima para aprovechar al máximo las actividades programadas, sin preocuparse por pronósticos de lluvias intensas o tormentas.