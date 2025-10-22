Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

miércoles, 22 de octubre de 2025, 06:04

Clima para la mañana de este miércoles en Neuquén. Se pronostica un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán desde los 4.9°C. La máxima prevista para el día será de 17°C, con una velocidad del viento que rondará los 13 km/h. La humedad relativa estará dentro de un rango confortable, alcanzando el 71% en su punto más alto.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo parte nubladas, con la temperatura en descenso hacia la noche. El viento mantendrá una velocidad estable para esta jornada, alrededor de 13 km/h, proporcionando una jornada fresca. No se esperan lluvias, lo que hará que la noche sea agradable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

Según la previsión astronómica, el sol hará su primera aparición a las 08:47 y descenderá del cielo a las 18:16. La luz del día será óptima para aprovechar al máximo las actividades programadas, sin preocuparse por pronósticos de lluvias intensas o tormentas.